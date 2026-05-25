У Чехії затримали митрополита РПЦ Іларіона: запідозрили у зберіганні наркотиків

У Чехії поліція зупинила автомобіль із російським митрополитом Іларіоном, який очолює чеську гілку РПЦ. Під час огляду правоохоронці виявили чотири невеликі контейнери з білою речовиною.

Про це йдеться у заяві в Telegram-каналі Іларіона від імені його захисту, яку опублікували у понеділок, 25 травня.

Зазначається, що митрополит наразі не може особисто звернутися до своїх підписників, тому інформацію поширює сторона захисту.

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У дописі йдеться, що 24 травня після виїзду з храму святих Петра і Павла у Карлових Варах поліція зупинила автомобіль, у якому перебували Іларіон та оператор, що його супроводжував.

Захист стверджує, що правоохоронці не пояснили чітких причин зупинки, пов’язаних із порушенням правил дорожнього руху, і одразу почали огляд автомобіля. Під час перевірки в багажнику виявили чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.

У заяві захисту зазначили, що походження та склад речовини мають встановити експерти. Сам Іларіон заперечує будь-яку причетність до незаконного зберігання заборонених речовин та називає ситуацію провокацією.

«Склад, походження та характер речовини мають бути встановлені лише компетентною експертизою. Митрополит Іларіон категорично заперечує будь-яку причетність до незаконного зберігання заборонених речовин і вважає те, що сталося, провокацією», — йдеться у заяві.

Адвокати Іларіона також заявили про «серйозні питання» до дій поліції. За їхніми словами, автомобіль митрополита на трасі вже чекали два поліцейські екіпажі. Крім того, правоохоронці попросили документи не лише у водія, а й у самого Іларіона, хоча порушень ПДР нібито не фіксували.

Окреме занепокоєння захисту викликало те, що митрополита, за їх словами, відвели до магазину на заправці й не дозволили спостерігати за оглядом автомобіля. Сторона захисту вимагає надати записи з камер, пов’язані із зупинкою авто, а також провести незалежну експертизу речовини, контейнерів та упаковки, включно з перевіркою відбитків пальців і ДНК.

Іларіон також заявив, що останніми місяцями отримував анонімні погрози, зокрема із вимогами залишити місце служіння.

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З 2009 року Іларіон очолював Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату та вважався одним із можливих наступників патріарха РПЦ. У 2022 році синод РПЦ усунув його з посади та перевів до Будапештсько-Угорської єпархії.

Наприкінці 2024 року Іларіона також звільнили з цієї посади після скандалу через звинувачення у домаганнях. Після цього його перевели до храму святих Петра і Павла у Карлових Варах.