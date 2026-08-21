Російський літак запідозрили в порушенні повітряного простору Фінляндії, проводиться розслідування

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що влада серйозно ставиться до кожного такого випадку, а за фактом інциденту вже розпочато розслідування.

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Водночас у оборонному відомстві не уточнили, літак якого саме типу залетів на територію країни.

Прикордонники з’ясовують деталі та обставини порушення кордону. Інформацію обіцяють оприлюднити згодом.

Міністерство оборони Фінляндії не вперше підозрює російські літаки в порушенні свого повітряного простору.

Так, 27 травня один із них, імовірно, залетів у країну, намагаючись сховатися від грози у Фінській затоці поблизу Порккали. Через це фінські військово-повітряні сили підняли авіацію.