Дрон порушив повітряний простір Молдови під час атаки РФ на Україну

Російський шахед в небі над Україною за мить до збиття (Фото: In Factum / Telegram)

У середу, 26 серпня, під час російської атаки на Україну безпілотник порушив повітряний простір Молдови .

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.

За інформацією відомства, дрон увійшов у повітряний простір країни о 17:38, перетнувши державний кордон Молдови в районі населеного пункту Паланка. О 17:43 безпілотник вилетів з Молдови та перетнув кордон з Україною поблизу населеного пункту Градениці Одеської області.

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«Несанкціонований проліт повітряного простору нашої країни стався після сьогоднішніх повітряних атак Російської Федерації на Україну», — зазначили у відомстві.

Російські удари по пунктах пропуску на кордоні з Молдовою — що відомо

Під час масованої комбінованої атаки 20 серпня РФ атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою — поблизу населеного пункту Котловина Ренійського району Одеської області. У Міноборони Молдови повідомляли, що шахед перетнув повітряний простір країни, а потім повернувся до України.

21 серпня російські війська вдруге за тиждень атакували шахедом міжнародний пункт пропуску Табаки на Одещині. Через пошкодження його роботу призупиняли.

25 серпня українська митниця повідомляла про атаку та пошкодження інфраструктури пункту Виноградівка — Вулкенєшть на українсько-молдовському кордоні.