Південна Корея заявила, що піднімала винищувачі через російські літаки, які увійшли в оборонну зону країни

26 серпня, 09:55
Південна Корея піднімала винищувачі через російські літаки (Фото: Міноборони РФ)

Південна Корея піднімала винищувачі через російські літаки (Фото: Міноборони РФ)

Кілька російських військових літаків ненадовго увійшли в зону ідентифікації повітряної оборони Південної Кореї, що змусило корейські збройні сили у відповідь підняти в повітря винищувачі. Про це у середу, 26 серпня, заявив Об'єднаний штаб збройних сил країни, пише Yonhap News.

У вівторок після обіду російські військові літаки увійшли в зону ідентифікації повітряної оборони Південної Кореї поблизу найсхідніших островів країни — Докдо та сусіднього Уллунг, після чого покинули її.

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«Південнокорейські збройні сили виявили російські військові літаки ще до того, як ті увійшли в зону протиповітряної оборони, і направили винищувачі ВПС для підготовки до будь-яких можливих непередбачених ситуацій», — йдеться в заяві військових.

Вони також зазначили, що літаки не порушили повітряний простір Південної Кореї.

Зона протиповітряної оборони не є територіальним повітряним простором, а визначається для того, щоб вимагати від іноземних літаків ідентифікувати себе з метою запобігання випадковим зіткненням, зазначає агентство.

В кінці червня близько десяти китайських і російських військових літаків ненадовго увійшли до зони ППО над східними та південними водами країни, а потім залишили її.

Тоді Міністерство оборони Південної Кореї висловило Китаю та Росії рішучий протест через несанкціонований вхід літаків до цієї зони.

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Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Південна Корея Повітряний простір ППО Винищувачі Російські літаки

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