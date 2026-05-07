Московський державний технічний університет ім. Баумана, один з найпрестижніших вишів РФ, перетворився на спеціалізовану школу підготовки російських хакерів , диверсантів та агентів ГРУ. Це з'ясувала група міжнародних видань, отримавши архів документів університету.

7 травня низка видань з різних країн, серед яких The Guardian, Spiegel, The Insider, Le Monde, Delfi та VSquare, оприлюднили серію матеріалів, у яких розповідаються деталі про секретну кафедру № 4, яка в університеті Баумана має назву Спеціальна підготовка, не афішується навіть на сайті вишу і є частиною її військового навчального центру. The Insider назвав її «кафедрою воєнних злочинів», а The Guardian розповідає, що ретельно відібраних студентів тут «непомітно готують до кар'єри в ГРУ — головному управлінні російської військової розвідки, чиї агенти здійснювали хакерські атаки на західні парламенти, труїли дисидентів за кордоном та втручалися у вибори по всій Європі та США».

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Зазвичай таких «фахівців» готують у військових вишах та училищах, однак нові викриття дають розуміння того, як Росія використовує для цього навіть цивільні університети. «Іноді тебе „помічають“ ще зі школи, потім ти йдеш до Бауманки і вступаєш до [спец]служб… це частина конвеєра», — цитує The Guardian колишнього високопоставленого чиновника російського оборонного відомства.

Журналісти згаданого концсорціуму видань отримали доступ до понад 2 тис. внутрішніх документів університету ім. Баумана, вперше розкривши деталі його тісної співпраці зі спецслужбами. Серед цих документів — навчальні плани, договори, агітаційні буклети, презентації PowerPoint, фотографії з занять, а також численні списки студентів, випускників та викладачів, зокрема за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

NV зібрав найцікавіші факти з цієї серії розслідувань.

1 ГРУ напряму впливає на навчальні програми секретної кафедри № 4

З документів випливає, що станом на 2024 рік на кафедрі № 4 Спеціальна підготовка навчалося 1563 резервістів та 429 потенційних офіцерів-контрактників за 14 актуальними для армії спеціальностями, які згруповані в три напрямки.

Найпримітнішим з них є спеціальність з кодом 093400 під назвою Спеціальна служба розвідки. Як з’ясували журналісти, тут навчають засобам інформаційної війни, електронної розвідки та спеціальним «шпигунським» IT-навичкам, зокрема прихованому прослуховуванню та спостереженню.

Документи свідчать про те, що ГРУ здійснює прямий контроль над процесом набору та оцінювання студентів, відправляє власних офіцерів для проведення іспитів, а також затверджує кандидатів та контролює їхнє подальше «працевлаштування» у спецслужби.

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The Guardian підкреслює, що не кожен зі студентів проходить цей суворий відбір. Документи свідчать, що десятки людей були відраховані або не змогли закінчити навчання, а вердикти щодо деяких студентів, написані старшими офіцерами ГРУ, які контролюють навчальну програму, «можуть бути нищівними». «Недостатнє розуміння того, як здійснити дистанційну мережеву атаку», — йдеться в одній з таких оцінок.

Заступником голови кафедри № 4, який читає спецкурс з технологій шпіонажу, є підполковник Кирилло Ступаков. Він також тісно пов’язаний із ГРУ: вивчав радіотехнологію у військовому виші у Череповці, з 2004 по 2008 був прописаний за адресою, прив’язаною до військової частини ГРУ 61230, що спеціалізується на радіотехнічній розвідці. У наступні роки викладав у кількох військових академіях. На кафедрі № 4 у Центрі військової підготовки Бауманського університету працює щонайменше з 2022 року. Тоді ж, згідно з одним із документів, Ступаков підписав трирічний контракт із військовою частиною 45807 (підрозділ ГРУ).

Журналісти кількох видань розповідають про 34-слайдову PowerPoint-презентацію однієї з лекцій Ступакова, у якій він розповідає студентам про секретні методи прослуховування. Там фігурує мінікамера, захована в детектор диму; пристрій, що непомітно фіксує кожне натискання клавіші комп’ютерної клавіатури; кабель монітора, який є водночас пристроєм для створення скріншотів та зберігає ці знімки на прихованому флеш-накопичувачі; мікрофони для прослуховування будівель навпроти.

Також відомо, що в документах, пов’язаних з іспитами, є підпис генерал-майора Віктора Нетикшо, на якого поширюються санкції Заходу і який керував підрозділом ГРУ 26165 — хакерською групою Fancy Bear. Її офіцерів Міністерство юстиції США звинуватило у втручанні в президентські вибори 2016 року.

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2

Один з ключових кураторів навчання від ГРУ вважає Герасимова і Медведєва «алкашами», а Путіна — «старикашкою»

У службових характеристиках підполковника Ступакова, заступника голови кафедри № 4, називають «дисциплінованим» професіоналом «високої штабної культури». Однак у приватному листуванні в Telegram, скриншоти якого опублікував The Insider, він різко та часом нецензурно критикує некомпетентність вищого російського керівництва.

Зокрема він глузує з алкоголізму Дмитра Медведєва, називає «старикашкою» Володимира Путіна та описує начальника Генштабу (НГШ) Росії Валерія Герасимова як «алкаша й**аного». У цих листуваннях Ступаков також скаржився на значні втрати Росії у війні проти України та песимістично зазначав, що вона «закінчиться погано для нас» (Росії).

Водночас ще восени 2022 року він пропонував «вдовбити» Україну «у кам’яний вік», завдаючи ударів по ТЕЦ, водо- та газопостачанню.

Скриншоти листування Кирила Ступакова

3

Студентів вчать хакерським атакам, курсова робота — розробити власний вірус

Серед ключових курсів кафедри № 4 є курс під назвою Протидія технічним розвідкам. Він складається з двох семестрів, а за 144 навчальних години студенти освоюють повний інструментарій сучасних хакерів. Їх навчають засобам цифрового злому іноземних серверів, DDoS-атакам, зламу паролів, пошуку вразливостей IT-інфраструктури та опануванню вірусів-троянів — шкідливих програм, які замасковані під легітимне програмне забезпечення, але можуть забезпечити несанкціонований доступ до системи.

Серед практичних занять для студентів проводять «хакерську» лабораторну роботу: «тестування на проникнення за допомогою вірусу». Один з модулів повністю присвячений комп’ютерним вірусам, а після завершення курсу студенти повинні зламати тестовий сервер. Їм також пропонують скласти курсову роботу, розробивши власний вірус.

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4

Навчання фокусують на протидії арміям та розвідкам США, Британії, Німеччини та досвіді війни проти України

Студенти секретної кафедри детально вивчають структуру, організацію та принципи роботи спецслужб та військових США і Великої Британії. Окремі заняття охоплюють ознайомлення з досвідом західних розвідок у війні РФ проти України, також предметом вивчення є технології ударних безпілотників і розвідки на полі бою в Україні. Також слухачам кафедри розповідають про озброєння бойових частин Бундесверу, а один із семінарів присвячений дослідженню системи інформаційної безпеки в Німеччині.

У навчальних матеріалах фігурують найсучасніші зразки західного озброєння, серед яких американські дрони Switchblade 300, британські розвідувальні БпЛА Black Hornet, німецький безпілотник Vector — усі вони є на озброєнні Збройних сил України.

Крім того, у своїх курсових роботах студенти аналізують вразливості захищених комп’ютерних мереж Міноборони США, зокрема можливість їх ураження за допомогою Metasploit — платформи кібербезпеки на основі відкритого коду, застосування якої було зафіксовано в серії атак на українські урядові сайти.

5

Онлайн-маніпуляції і прихована пропаганда — серед базових « наук»

The Insider розповідає про 30-сторінковий огляду семінару під назвою Розробка кампанії з агітпропаганди, який є обов’язковим для старшокурсників кафедри. Для студентів сформульовано таке завдання: «Створити соціальний відеоролик на будь-яку цікаву тему, з використанням маніпуляції, тиску, прихованої пропаганди, просуваючи або спростовуючи „гарячу“ тему». Ще одна лекція має назву Пропаганда, агітація, маніпуляція та переконання.

6

Серед випускників кафедри № 4 — російські хакери і агенти спецслужб

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У журналістських матеріалах згадано кілька прізвищ людей, які в минулому навчалися на кафедрі № 4 Московського університету ім. Баумана і згодом зробили кар'єру в російських спецслужбах.

Данило Поршин — серед 69 студентів, які закінчили кафедру навесні 2024 року, відучився шість років у Бауманському університеті з майже ідеальними оцінками і грав за футбольну команду факультету. Після закінчення навчання його взяли у хакерську групу ГРУ Fancy Bear.

Владислав Боровков — фігурант списку «найбільш розшукуваних» людей у США, за інформацію про якого пропонують $10 млн, теж навчався в цьому виші, а згодом «працевлаштувався» у військову частину ГРУ 29155 (також відома як 161-й центр підготовки спеціалістів). Це одна з найбільш елітних та засекречених частин ГРУ, призначенням якої є дестабілізація ситуації в західних країнах. Ці російські агенти спеціалізуються на підривній діяльності, саботажі та організації убивств. Міністерство юстиції США звинувачує Боровкова у «злочинній кібердіяльності». Його підозрюють у залученості до кібератак критично важливої інфраструктури, від лікарень до систем живлення, у більше ніж 10 західних країнах, які провела в/ч ГРУ 29155. Відомо, що свою «професійну кар'єру» в ГРУ Боровков розпочав одразу після університету.

Учасники групи Sandworm — ще одного підрозділу ГРУ (військова частина 74455), спеціалізацією якого є засоби кібервійни. Як пише The Guardian, щонайменше 15 студентів з випуску вищезгаданого Данила Поршина пізніше долучилися до Sandworm. Західні спецслужби звинувачують цей російський підрозділ у деяких із найруйнівніших кібератак останнього десятиліття, серед яких атаки на енергосистему України у 2015 році, президентську кампанію Еммануеля Макрона у Франції у 2017 році, зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї у 2018 році та британських правоохоронців, які розслідували отруєння Сергія Скрипаля Новичком у Солсбері.

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«Хоча цей масив документів дає безпрецедентне розуміння секретної та систематичної програми навчання російських кіберагентів, інсайдери кажуть, що це лише частина всієї картини», — резюмує The Guardian.

За словами співрозмовника видання, який є колишнім чиновником в галузі оборони, ще один виш у РФ — Російський технологічний університет (МИРЭА) — відіграє ще більш важливу роль у підготовці хакерів.

«Університет ім. Баумана — один із дещиці елітних університетів, які використовують для виявлення обдарованих студентів для вербування до військових та розвідувальних структур [Росії]», — сказало це джерело.