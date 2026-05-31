Ірландія могла стати «чорним ходом» для російських шпигунів до Британії — ЗМІ

Ендрюс зазначив, що Ірландія не має такого рівня спостереження, як Велика Британі (Фото: pexels.com/photo/irish-flag-on-wall-of-brick-building-)

Британські чиновники попередили Ірландію, що її ліберальна візова політика може створювати ризик проникнення р осійських шпигунів до Великої Британії через Зону спільних поїздок.

Про це повідомляє The Telegraph.



Євродепутат від Ірландії Баррі Ендрюс заявив, що британські посадовці особисто попереджали його про кількість віз, які Дублін видає росіянам.

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За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ірландія видала близько 14 тисяч віз громадянам РФ, а рівень схвалення заявок становив близько 90%.

Ендрюс зазначив, що Ірландія не має такого рівня спостереження, як Велика Британія. Водночас країна входить до Зони спільних поїздок разом із Британією, островами Ла-Манша та островом Мен. Це означає, що людина, яка потрапила до Ірландії, може дістатися Британії без додаткових візових процедур.

Після початку повномасштабної війни Шенгенська зона посилила обмеження для громадян РФ, однак Ірландія не входить до Шенгену і має власну візову політику.

Ендрюс закликав провести аудит видачі віз громадянам Росії та Білорусі, а також посилити перевірки заявників, зокрема через співбесіди та аналіз їхньої активності в соцмережах.

The Telegraph нагадує, що у 2022 році Ірландія вислала чотирьох старших російських дипломатів, яких підозрювали у роботі на російську військову розвідку під дипломатичним прикриттям.