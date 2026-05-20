Винищувачі РФ над Чорним морем у квітні «небезпечно» перехоплювали британський літак-розвідник

Російський винищувач Су-35 наблизився до літака-розвідника Rivet Joint настільки близько, що спрацювали його аварійні системи, заявили в британському Міноборони (Фото: Wikipedia.org)

Про це 20 травня повідомляє медіакорпорація ВВС із посиланням на британське Міноборони.

«Російський винищувач Су-35 наблизився до літака-розвідника Rivet Joint настільки близько, що спрацювали його аварійні системи, відключивши автопілот. Крім того, винищувач Су-27 шість разів пролетів перед літаком британських ВПС — і наближався до його носа на відстань лише шести метрів», — заявили у відомстві.

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Крім того, у британському Міноборони повідомили, що літак Rivet Joint виконував плановий міжнародний політ над Чорним морем для сприяння забезпеченню безпеки східного флангу НАТО.

Глава відомства Джон Гілі високо оцінив «видатний професіоналізм» екіпажу розвідувального літака — під час «неприйнятних» прольотів російських винищувачів.

«Цей інцидент є ще одним прикладом небезпечної та неприпустимої поведінки російських пілотів по відношенню до неозброєного літака, що діє в міжнародному повітряному просторі. Ці дії створюють серйозний ризик аварій і потенційної ескалації. Цей інцидент не вплине на відданість Великої Британії захисту НАТО, наших союзників і наших інтересів від російської агресії», — сказав міністр.

Як додали в Міноборони Британії, такі останні дії російських літаків відбуваються на тлі посилення агресії РФ — зокрема, у відомстві вказали на нещодавню активність підводних човнів Кремля в районі найважливіших підводних об'єктів британської інфраструктури в Північному морі.

«Квітневі інциденти послідували за аналогічним випадком, коли у вересні 2022 року „недисциплінований“ російський пілот намагався збити літак RAF Rivet Joint над Чорним морем. Російський пілот випустив дві ракети. Причому перша з яких пройшла повз ціль, а не вийшла з ладу, як стверджувалося в той час», — пише ВВС.

Літак RAF RC-135W Rivet Joint входить до складу 51-ї ескадрильї британських ВПС. Зазвичай він дислокується на базі в графстві Лінкольншир. Згідно з даними ВПС, літак використовує передові датчики для «перехоплення та аналізу сигналів у всьому електромагнітному спектрі, забезпечуючи стратегічну і тактичну розвідку в режимі реального часу», підсумували журналісти.

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У вересні та жовтні 2025 року повідомлялося про низку порушень російськими літаками повітряного простору країн НАТО. 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там приблизно 12 хвилин.

Приблизно за місяць літаки Су-30 та Іл-78 РФ залетіли на 700 метрів у повітряний простір Литви з Калінінграда. У Міноборони країни-агресора РФ традиційно відкидали звинувачення.

9 квітня два польські винищувачі F-16 8 квітня успішно перехопили і здійснили супровід із зони відповідальності російського літака Іл-20 над Балтійським морем.

За даними польських військових, російський борт виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером.