Винищувачі РФ над Чорним морем у квітні «небезпечно» перехоплювали британський літак-розвідник

20 травня, 21:37
Російський винищувач Су-35 наблизився до літака-розвідника Rivet Joint настільки близько, що спрацювали його аварійні системи, заявили в британському Міноборони (Фото: Wikipedia.org)

Російський винищувач Су-35 наблизився до літака-розвідника Rivet Joint настільки близько, що спрацювали його аварійні системи, заявили в британському Міноборони (Фото: Wikipedia.org)

У квітні два російські винищувачі  моделей Су-27 і Су-35 — «неодноразово і з загрозою безпеці» перехоплювали над Чорним морем неозброєний розвідувальний літак ВПС Великої Британії.

Про це 20 травня повідомляє медіакорпорація ВВС із посиланням на британське Міноборони.

«Російський винищувач Су-35 наблизився до літака-розвідника Rivet Joint настільки близько, що спрацювали його аварійні системи, відключивши автопілот. Крім того, винищувач Су-27 шість разів пролетів перед літаком британських ВПС — і наближався до його носа на відстань лише шести метрів», — заявили у відомстві.

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Крім того, у британському Міноборони повідомили, що літак Rivet Joint виконував плановий міжнародний політ над Чорним морем для сприяння забезпеченню безпеки східного флангу НАТО.

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Глава відомства Джон Гілі високо оцінив «видатний професіоналізм» екіпажу розвідувального літака — під час «неприйнятних» прольотів російських винищувачів.

«Цей інцидент є ще одним прикладом небезпечної та неприпустимої поведінки російських пілотів по відношенню до неозброєного літака, що діє в міжнародному повітряному просторі. Ці дії створюють серйозний ризик аварій і потенційної ескалації. Цей інцидент не вплине на відданість Великої Британії захисту НАТО, наших союзників і наших інтересів від російської агресії», — сказав міністр.

Як додали в Міноборони Британії, такі останні дії російських літаків відбуваються на тлі посилення агресії РФ — зокрема, у відомстві вказали на нещодавню активність підводних човнів Кремля в районі найважливіших підводних об'єктів британської інфраструктури в Північному морі.

«Квітневі інциденти послідували за аналогічним випадком, коли у вересні 2022 року „недисциплінований“ російський пілот намагався збити літак RAF Rivet Joint над Чорним морем. Російський пілот випустив дві ракети. Причому перша з яких пройшла повз ціль, а не вийшла з ладу, як стверджувалося в той час», — пише ВВС.

Літак RAF RC-135W Rivet Joint входить до складу 51-ї ескадрильї британських ВПС. Зазвичай він дислокується на базі в графстві Лінкольншир. Згідно з даними ВПС, літак використовує передові датчики для «перехоплення та аналізу сигналів у всьому електромагнітному спектрі, забезпечуючи стратегічну і тактичну розвідку в режимі реального часу», підсумували журналісти.

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У вересні та жовтні 2025 року повідомлялося про низку порушень російськими літаками повітряного простору країн НАТО. 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там приблизно 12 хвилин.

Приблизно за місяць літаки Су-30 та Іл-78 РФ залетіли на 700 метрів у повітряний простір Литви з Калінінграда. У Міноборони країни-агресора РФ традиційно відкидали звинувачення.

9 квітня два польські винищувачі F-16 8 квітня успішно перехопили і здійснили супровід із зони відповідальності російського літака Іл-20 над Балтійським морем.

За даними польських військових, російський борт виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту і з вимкненим транспондером.

Редактор: Дмитро Відоменко

Теги:   ВПС Британії Винищувач Су-27 Су-35 Джон Хілі

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