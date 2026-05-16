У російських дронах типу шахед зростає частка китайських компонентів і зменшується кількість західних деталей. Це може свідчити про те, що санкційний тиск на постачальників поступово дає результат.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі РБК-Україна.

Водночас щодо ракет, за словами Власюка, поки рано говорити про суттєві зміни, оскільки технічні цикли оновлення там складніші.

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Свіжі партії російських ракет і надалі містять значну частку західних компонентів. Власюк прогнозує, що серед них можуть бути деталі кінця 2025-го і навіть 2026 року виробництва. Це свідчить, що зусиль для повного блокування постачання поки недостатньо.

Окремою проблемою він назвав позицію компанії STMicroelectronics. Після передачі близько 50 серійних номерів виявлених компонентів компанія назвала їх «дрібними деталями», які нібито не є суттєвою проблемою. Власюк вважає такий підхід неприйнятним і заявив, що робота з цим напрямком триває окремо та інтенсивніше.

Він також навів приклад російських ракет Х-101, які застосували під час ударів по Україні. Одна з них влучила в житловий будинок у Дарницькому районі Києва, де загинули 25 людей, ще одна — в АЗС у районі ДВРЗ, третя — в Білу Церкву.

За словами Власюка, всі три ракети були однієї серії та виготовлені орієнтовно у другому кварталі 2026 року. Це підтверджує тенденцію: Росія застосовує ракети фактично прямо з конвеєра.

Водночас є й позитивні результати. За останній рік американські служби виявили понад десять схем постачання компонентів до Росії на мільйони доларів і зупинили їх.

Компоненти з уражених цілей Україна регулярно передає партнерам в Ірландії, Німеччині, Великій Британії та США для технічного дослідження.

Власюк також наголосив на проблемі всередині України: досі немає закону про кримінальну відповідальність за порушення санкційних обмежень. Це ускладнює переслідування схем обходу санкцій, зокрема тих, які можуть мати український слід.

Позитивним прикладом він назвав співпрацю з Фінляндією, де вдалося синхронізувати кримінальні провадження в обох країнах і довести справу до результату.