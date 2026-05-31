Міг шпигувати для двох розвідок: в Грузії заарештували проросійського засновника місцевого Безсмертного полку

31 травня, 22:46
В Грузії затримали проросійського діяча, який роками міг «зливати» розвіддані іноземній державі (Фото: Maurizio Orlando / Hans Lucas via Reuters)

В Грузії затримали проросійського діяча, який роками міг «зливати» розвіддані іноземній державі (Фото: Maurizio Orlando / Hans Lucas via Reuters)

Служба державної безпеки Грузії заявила про арешт Гулбаата Рцхіладзе – очільника неурядової організації Інститут Євразії та засновника руху Безсмертне військо (місцевий аналог російського Безсмертного полку). 

Про це повідомив 30 травня грузинський Перший канал.

Рцхіладзе звинувачують у шпигунстві. За версією слідства, протягом багатьох років він вишукував та передавав розвідувальну інформацію іноземним спецслужбам, а для прикриття — організовував в Грузії масові заходи (йдеться ймовірно саме про акції Безсмертного війська).

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За даними Служби держбезпеки, Рцхіладзе передавав інформацію представникам розвідок двох держав (яких саме — не уточнюється). Він особисто зустрічався з ними в Грузії та за кордоном, а також надсилав зібрані дані електронними повідомленнями.

Слідство заявило, що шпигунською діяльністю фігурант займався заради матеріальної вигоди і на користь іноземної держави.

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Як пише Moscow Times, Гулбаат Рцхіладзе відомий як один із головних провідників проросійської повістки в Грузії. Очолюваний ним Інститут Євразії нещодавно створив Раду з моніторингу «русофобії», а сам Рцхіладзе виправдовує російське вторгнення в Україну і перекладає відповідальність за розпочату Росією війну на президента України Володимира Зеленського.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Грузія Агенти Кремля Безсмертний полк Арешт

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