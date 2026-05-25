Російське судно з краденим українським зерном, якому відмовили Ізраїль і Туреччина, повертається у Чорне море

Судно PANORMITIS не змогло розвантажити зерно в Хайфі та Іскендеруні (Фото: Катерина Яресько/X)

Російський суховантаж PANORMITIS повертається до Чорного моря після невдалих спроб розвантажити зерно в Ізраїлі та Туреччині. За даними журналістів, судно може перевозити зерно, вивезене з окупованих портів Бердянська та Керчі.

Про це повідомила журналістка проєкту SeaKrime Катерина Яресько у соцмережі X.

За її словами, балкер PANORMITIS уже увійшов у Дарданелли. Журналісти припускають, що судно повертається до РФ, де може розвантажити зерно в портах Кавказ або Новоросійськ.

Реклама

Яресько нагадала, що ще 25 квітня SeaKrime повідомляв про рух PANORMITIS до ізраїльської Хайфи із зерном, яке, ймовірно, було вивезене з окупованого Бердянська. За її словами, ізраїльський агротрейдер відмовився приймати цей вантаж.

Після цього судно намагалося розвантажитися в турецькому Іскендеруні, однак і ця спроба виявилася безуспішною.

«Повернення судна в Чорне море означатиме, що скомпрометовану партію зерна спробують передати іншому покупцю», — зазначила журналістка.

Раніше Яресько повідомляла, що PANORMITIS перебував на якірній стоянці порту Кавказ у російських територіальних водах і сам не перетинав державний кордон України. Водночас зерно на нього перевантажували інші судна, які, за даними розслідувачів, заходили до окупованих українських портів.

Журналістам вдалося задокументувати діяльність судна LEONID PESTRIKOV, яке, за їхніми даними, доставило на PANORMITIS понад 6 тисяч тонн ячменю та майже тисячу тонн пшениці з Бердянська.

Після невдалої спроби розвантаження в ізраїльській Хайфі PANORMITIS вирушив до Туреччини. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі The Times of Israel заявив, що українські дипломати взаємодіяли з турецькою стороною щодо цього судна.

16 квітня журналіст Axios Барак Равід повідомляв, що російське судно з вантажем вкраденого українського зерна відпливло з порту Хайфи, а в МЗС Ізраїлю заявили, що було «надто пізно» його затримувати — хоча Україна заздалегідь попередила про те, що в ізраїльський порт прямує судно з незаконним вантажем з окупованих територій.

27 квітня глава МЗС України Сибіга повідомив, що Київ викликав ізраїльського посла через приймання Ізраїлем уже двох суден із краденим зерном — Abinsk і Panormitis.

Реклама:

Інфографіка: NV

29 квітня МЗС України заявило про офіційне звернення до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна Panormitis, яке перевозить викрадене Росією українське зерно. За даними МЗС, загалом Ізраїль прийняв кілька суден із сільськогосподарською продукцією, незаконно вивезеною Росією з ТОТ України.

30 квітня стало відомо, що ізраїльська компанія Цинципер відмовилася прийняти партію пшениці, яку Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України. Повідомлялося, що зерновоз Panormitis, на борту якого було близько 20 тисяч тонн ячменю і близько 6 тисяч тонн іншого зерна загальною вартістю $7 млн, пішов з ізраїльського порту в нейтральні води.