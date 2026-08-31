Пошкоджене російське судно Омский-107 сіло на мілину поблизу пляжу у турецькому районі Шиле, 30 серпня 2026 року (Фото: Скриншот відео / соцмережа Х)

Порожнє російське судно Омский-107 прибило до берегів Туреччини після ураження у порту Новоросійська Краснодарського краю РФ та евакуації екіпажу, повідомляє турецьке видання DHA 30 серпня.

Вантажне судно довжиною 108 метрів було віднесено течією і сіло на мілину біля пляжу Аладжали у районі Шиле, що є частиною провінції Стамбул.

Люди, які помітили наближення судна до берега, повідомили турецьку берегову охорону, пише DHA.

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Russia's ghost ship just washed up on a Turkish beach.



The fire-damaged Omskiy-107 grounded off Alacalı, Turkey, on the Black Sea coast outside Istanbul - a megacity larger than New York.



DHA says it was attacked off Novorossiysk. Turkish authorities are still investigating the… pic.twitter.com/6i0Vyk6LOV — Kereal Sokolov (@sokolovkereal) August 31, 2026

Фото, зроблені з повітря, свідчать, що капітанський місток корабля сильно обгорів. Відомо, що екіпаж покинув судно на рятувальних шлюпках одразу після атаки.

Про удар Сил оборони України по Новоросійську у РФ повідомлялося 12 серпня. Генштаб ЗСУ повідомив, що були уражені фрегати проєкту 11356, Адмирал Макаров та Адмирал Ессен (носії ракет Калібр), малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М та сторожовий корабель проєкту 22160 Василь Биков.

OSINT-проєкт КіберБорошно писав, що Сили оборони також вдарили по зерновому, мазутному та нафтоекспортному термінах.

Внаслідок удару у порту Новоросійська зупинили роботу всі три зернові термінали. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в результаті унікальної української операції, під час якої було застосовано 15 видів озброєння, рух суден в порту Новоросійська повністю заблоковано.