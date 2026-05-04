В МЗС Росії звинуватили адміністрацію Трампа в «насильницькій видачі» паспортів США дітям російських дипломатів

Представниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила адміністрацію президента США в "примусовому наданні американського громадянства" дітям російських дипломатів, які не подавали заяв на отримання паспорта.

«Держдеп або ті, хто стоїть за американською дипломатичною ширмою, почали буквально насильно надавати громадянство США дітям співробітників російських консульств, народженим в американській юрисдикції, до їхнього повноліття під приводом закріпленого в конституції США «права землі», — написала Захарова у статті для Ведомостей.

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Вона стверджує, що російському дипломату, який працює в США, зателефонували з Держдепу і повідомили, що його неповнолітній син є громадянином США. За словами Захарової, на зауваження, що заява на громадянство не подавалася, співрозмовник зазначив, що «паспорт був оформлений автоматично» — за фактом народження.

В російському МЗС заявляють, що подібні інциденти «є актом тиску на російський персонал» і погіршують «і без того хворі російсько-американський відносини».

Раніше в МЗС Росії заявили, що передали США пропозиції щодо усунення «серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин».

25 січня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявляв, що Росія та США «повертаються до нормальності» і ведуть переговори у Москві та Вашингтоні щодо так званих подразників у відносинах.