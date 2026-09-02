У Німеччині закрилося останнє генконсульство Росії після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига

Після виявлення дрона біля злітної смуги аеропорту Лейпцига вибухотехніки перевірили його за допомогою спеціального робота (Фото: REUTERS/Axel Schmidt)

Російське генконсульство в Бонні достроково припинило роботу після рішення Німеччини про закриття установи через інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига.

Про це у середу, 2 вересня, пише Deutsche Welle.

Там зазначили, що генеральне консульство РФ в Бонні достроково припинило роботу 1 вересня. Раніше німецька влада ухвалила рішення закрити установу до 18 вересня після інциденту з безпілотником в аеропорту Лейпцига.

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У консульстві РФ повідомили про скасування прийому громадян з усіх консульських питань у зв’язку з рішенням німецького уряду.

Представництво в Бонні було останнім генконсульством Росії в Німеччині, тож тепер росіяни зможуть отримувати консульські послуги лише в посольстві РФ у Берліні.

1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що відповідальність за інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига несе Росія. Раніше Москва також різко відреагувала на рішення Німеччини закрити Русский дом і генеральне консульство РФ, пригрозивши Берліну відповіддю.

Інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига — головне

У ніч проти 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, який із 2022 року слугує базою для українських літаків Антонов, виявили дрон із прикріпленими до нього детонатором і вибуховою речовиною. Безпілотник перебував на злітно-посадковій смузі — поруч із українським вантажним літаком Ан-124 Руслан.

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що цей інцидент не був справою рук аматорів і до нього може бути причетна іноземна держава. У МЗС України заявили, що в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав, а літаки української компанії Антонов не пошкоджені.

ЗМІ повідомляли, що літак Ан-124 був завантажений боєприпасами, однак Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.

Американські офіційні особи, ознайомлені з розвідувальними даними про інцидент, повідомили The Wall Street Journal, що дрон із вибухівкою, ймовірно, належить російському уряду.

25 серпня NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung у спільному розслідуванні повідомили, що під час спроби атаки на український вантажний літак Ан-124 у Лейпцигу було задіяно три дрони, а сам удар мав бути масштабнішим, ніж повідомлялося раніше.