Російський диктатор Володимир Путін змінив командувача повітряно-космічними силами РФ, до складу яких входять війська протиповітряної та протиракетної оборони (ППО, ПРО).

Про це пише російське агентство РБК, посилаючись на джерело.

На заміну генералу Віктору Афзалову, який очолював ВКС з 2023 року, на цю посаду призначено генерал-полковника Олександра Чайка, який наприкінці 2010-х років командував російськими військами в Сирії, а з 2021 року очолював Східний військовий округ.

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Як зазначає The Moscow Times, за даними ЄС, нагороджений званням «героя Росії» Чайко причетний до подій у Бучі: він керував угрупованням, яке звинувачують у масових вбивствах мирних жителів під Києвом. 16 березня 2026 року Євросоюз ввів персональні санкції проти Чайка.

Змінити командувача ВКС — сил, відповідальних, зокрема, за ППО, — Путін вирішив після серії атак безпілотників, відбити які протиповітряна оборона не змогла.

Наприкінці березня під удари БпЛА потрапили найбільші нафтові порти Росії на Балтійському морі, що призвело до зупинки експорту. У квітні нафтові об'єкти на території РФ зазнали понад 20 атак: під удари потрапили щонайменше девʼять нафтопереробних заводів, пʼять із них зупинили виробництво.

У ніч проти 4 травня в Москві пролунав вибух через атаку безпілотника. Інцидент стався за п’ять днів до запланованого параду 9 травня, який російська влада традиційно перетворює на пропагандистське шоу.

За повідомленнями місцевих пабліків, невідомий БпЛА влучив у багатоповерхівку в районі вулиці Мосфільмівської. Перед цим жителі Підмосков'я зняли на відео проліт дрона.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без військової техніки, лише з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень осіб замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві. За його словами, Росія вже не настільки сильна, як раніше.