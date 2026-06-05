На тлі рекордно великих дірок у скарбниці. Путін стверджує, що економіці РФ «нічого не загрожує» і Кремль її «свідомо охолоджує»
Диктатор Володимр Путін заявив, що влада Росії «свідомо йде на охолодження економіки заради її здоров’я» (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)
Диктатор Володимир Путін запевняє, що російській економіці «нічого не загрожує», а її «охолодження» влада «проводить свідомо».
Про це він заявив 5 червня в межах чергового Петербурзького міжнародного економічного форуму, звернуло увагу видання Важные истории.
Зокрема, диктатор Путін заявив, що влада Росії «свідомо йде на охолодження економіки заради її здоров’я» і додав, що «не бачить жодних загроз для економіки РФ ні зараз, ні в найближчій перспективі».
«Війни, санкції… Але економіка розвивається. Усе стабільно. Навіть внутрішній ринок зростає. Добробут населення зростає», — сказав Путін.
Ба більше, диктатор стверджував, що антиросійські санкції «більше шкодять тому, хто їх запроваджує», а атаки ЗСУ, що завдають російській інфраструктурі «певної шкоди», — лише «означають необхідність зміцнювати системи ППО».
Криза російської економіки — що відомо
У березні 2026 року Мінфін РФ визнав, що діра в скарбниці агресора збільшується рекордними темпами. Обвал сировинної ренти і уповільнення економіки продовжують «з'їдати» доходи російського бюджету.
У Росстаті визнали, що відразу понад 17 тисяч російських підприємств заявили про збитки. За підсумками 2025 року сукупний збиток зріс на 7,5% рік до року і досяг 8,9 трлн руб. Про збитки відзвітували 27,1% від загальної кількості.
3 квітня 2026 року стало відомо про те, що відразу 22 російські галузі пішли в жорсткий мінус. Навіть військові галузі скотилися в рецесію: виробництво «готових металевих виробів», до яких держстатистика зараховує бомби і снаряди, спало на 1,9% рік до року за січень-лютий.
У травні 2026 року в Кремлі визнали обвал ВВП майже втричі.
1 червня агентство Reuters повідомило, що економіка РФ різко сповільнюється на тлі ударів українських дронів і затяжної війни проти України. За даними видання, російська сировинна економіка (обсягом $3 трлн) сповільнилася до приблизно 1% зростання у 2025-му — проти 4,9% у 2024-му — і скоротилася на 0,2% у першому кварталі 2026 року.
Атаки українських безпілотників на російські НПЗ, виробництво добрив і порти, за оцінкою Reuters, вивели з ладу значну частину економіки і вплинули на чверть нафтопереробних потужностей.