На тлі рекордно великих дірок у скарбниці. Путін стверджує, що економіці РФ «нічого не загрожує» і Кремль її «свідомо охолоджує»

Диктатор Володимр Путін заявив, що влада Росії «свідомо йде на охолодження економіки заради її здоров’я» (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Про це він заявив 5 червня в межах чергового Петербурзького міжнародного економічного форуму, звернуло увагу видання Важные истории.

Зокрема, диктатор Путін заявив, що влада Росії «свідомо йде на охолодження економіки заради її здоров’я» і додав, що «не бачить жодних загроз для економіки РФ ні зараз, ні в найближчій перспективі».

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«Війни, санкції… Але економіка розвивається. Усе стабільно. Навіть внутрішній ринок зростає. Добробут населення зростає», — сказав Путін.

Ба більше, диктатор стверджував, що антиросійські санкції «більше шкодять тому, хто їх запроваджує», а атаки ЗСУ, що завдають російській інфраструктурі «певної шкоди», — лише «означають необхідність зміцнювати системи ППО».

Криза російської економіки — що відомо

У березні 2026 року Мінфін РФ визнав, що діра в скарбниці агресора збільшується рекордними темпами. Обвал сировинної ренти і уповільнення економіки продовжують «з'їдати» доходи російського бюджету.

У Росстаті визнали, що відразу понад 17 тисяч російських підприємств заявили про збитки. За підсумками 2025 року сукупний збиток зріс на 7,5% рік до року і досяг 8,9 трлн руб. Про збитки відзвітували 27,1% від загальної кількості.

3 квітня 2026 року стало відомо про те, що відразу 22 російські галузі пішли в жорсткий мінус. Навіть військові галузі скотилися в рецесію: виробництво «готових металевих виробів», до яких держстатистика зараховує бомби і снаряди, спало на 1,9% рік до року за січень-лютий.

У травні 2026 року в Кремлі визнали обвал ВВП майже втричі.

1 червня агентство Reuters повідомило, що економіка РФ різко сповільнюється на тлі ударів українських дронів і затяжної війни проти України. За даними видання, російська сировинна економіка (обсягом $3 трлн) сповільнилася до приблизно 1% зростання у 2025-му — проти 4,9% у 2024-му — і скоротилася на 0,2% у першому кварталі 2026 року.

Атаки українських безпілотників на російські НПЗ, виробництво добрив і порти, за оцінкою Reuters, вивели з ладу значну частину економіки і вплинули на чверть нафтопереробних потужностей.