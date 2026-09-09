У Росії чоловіка засудили за зйомку могил загиблих у війні проти України окупантів

У Росії чоловіка засудили до 14 років за зйомку могил загиблих військових (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

48-річного жителя Ярославля Миколу Щербакова засудили до 14 років колонії суворого режиму за державну зраду. Російські правоохоронці стверджують, що чоловік фотографував могили військових РФ , загиблих у війні проти України, та нібито передавав зібрану інформацію українським спецслужбам.

Про це повідомляє російське видання Медиазона.

За версією обвинувачення, з жовтня 2024 року чоловік «систематично» відвідував кладовище та таємно фотографував могили військових.

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Коли і де саме затримали Щербакова, невідомо. Судячи з опублікованого обласним судом відео, слідство у справі розпочалося взимку, а наприкінці липня вона надійшла до суду.

За даними Медіазони, це перший відомий випадок, коли людину засудили за державну зраду за фотографування кладовища «героїв СВО». Наприкінці червня у схожій справі про зйомку могил військових затримали кількох мешканців Томської області.