Армія країни-агресора Росії через ефективні удари українських безпілотників змушена переносити склади боєприпасів і FPV-дронів у глибокий тил, що ускладнює її логістику.

Про це у вівторок, 12 травня, повідомили в АТЕШ.

Там зазначили, що один із таких складів уже був зафіксований поблизу тимчасово окупованого Маріуполя, а інформацію про нього передали Силам оборони України.

Реклама

За словами агентів, окрім того, що кількість українських безпілотників на фронті змінилася, зросли також їхня ефективність і глибина застосування, завдяки чому вони почали уражати раніше недосяжні об'єкти.

«Раніше ми зберігали все за кілька кілометрів від позицій — зараз це самогубство», — розповідає один із військовослужбовців, який вийшов на зв’язок із партизанами.

В АТЕШ додали, що через втрати складів командування було змушене перенести місця зберігання боєприпасів і БПЛА глибше в тил.

Якщо раніше їх тримали максимально близько до фронту для швидшого постачання, то тепер вантаж розвантажують значно далі від лінії бойових дій. Це подовжує логістичний ланцюг і робить маршрути доставки довшими та більш вразливими, наголосили агенти руху.

14 березня повідомлялось, що російські окупанти через втрати на фронті відводять техніку з прифронтових міст у глибший тил Луганської області, зокрема до Сіверськодонецька та Лисичанська. За даними АТЕШ, це пов’язано з ефективними ударами українських сил по техніці та її знищенням на передовій.