Ветерани елітних спецпідрозділів США, Австралії та Великої Британії могли навчати російських окупантів військовій підготовці для участі у війні проти України. Про це у середу, 9 вересня, пише The Telegraph .

Там зазначили, що йдеться, зокрема про ветеранів британського спецпідрозділу SAS. Про це свідчить витік розвідувального документа, підготовленого для спецслужб країн альянсу Five Eyes.

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У документі із «високим рівнем впевненості» йдеться про те, що колишні військовослужбовці західних спецпідрозділів могли бути залучені до підготовки громадян Росії та чинних російських військових. Розвіддані збирали, зокрема, на основі розмов із двома австралійськими спецпризначенцями та військовослужбовцем резерву, які стверджували, що їх запрошували працювати інструкторами у тренувальних таборах у Болгарії та Сербії, де ймовірно готували окупантів.

Одним із таких об'єктів називають табір Alfa-Metal у болгарському місті Меджені. За даними документа, туди запрошували інструкторів із різним військовим досвідом, серед яких — представники британського SAS, командос Австралії, американської поліції та «морських котиків» США. Центр пропонує підготовку для спецпризначенців і поглиблені курси для снайперів, вартість яких становить близько 4 тисяч євро з людини.

У документі зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські приватні військові центри продовжували приймати громадян РФ на курси, зокрема з ведення бою на близькій дистанції. Опитані колишні австралійські військові заявили, що від нинішніх працівників табору дізналися про продовження навчання росіян щонайменше у 2025 році.

На сайті Alfa-Metal також була розміщена фотографія емблеми SAS на сторінці з інформацією про інструкторів, а компанія публікувала вакансію для ветерана британського спецпідрозділу. В оголошенні шукали громадянина Великої Британії «з бойовим досвідом та підтвердженими навичками інструктора». Крім того, серед інструкторів центру згадувався американець, який 12 років служив у Командуванні спеціальних операцій армії США.

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У виданні наголосили, що Alfa-Metal, ймовірно, пов’язана з російською приватною охоронною компанією Alfa Region, що базується у Санкт-Петербурзі. Водночас Alfa-Metal заперечила, що коли-небудь наймала ветеранів SAS або мала зв’язки з британським спецпризначенням. У компанії також заявили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії не навчали громадян РФ, а будь-який зв’язок із російською компанією Alfa Region пояснили «схожістю назв незалежних юридичних осіб».

Однак, коли The Telegraph звернуло увагу на сторінку сайту Alfa-Metal, де згадувалася угода про партнерство з Alfa Region, представник центру визнав, що компанії мали професійні контакти в минулому. Він також повідомив, що Alfa-Metal розпочала перевірку архівних рекламних матеріалів, «щоб виправити застарілу інформацію».

За даними видання, австралійська розвідка наразі розслідує дані про можливе навчання росіян західними ветеранами спецпризначення. Результати перевірки можуть передати Великій Британії та США в межах співпраці Five Eyes, підкреслили джерела. The Telegraph окремо наголосила, що не змогла самостійно підтвердити інформацію з розвідувального документа.

Водночас британський ветеран SAS поставив під сумнів достовірність заяв про участь колишніх бійців підрозділу в такому навчанні. За його словами, спільнота SAS невелика, тому про таку діяльність стало б відомо.

За законодавством Великої Британії та Австралії колишнім військовослужбовцям спецпідрозділів заборонено використовувати свої професійні навички на користь іноземних держав.

19 травня повідомлялось, що наприкінці 2025 року близько 200 російських військових таємно пройшли підготовку в Китаї за двосторонньою угодою, зокрема з дронів, РЕБ, армійської авіації та бронетанкової піхоти. Частина військових після навчання повернулася до участі у бойових діях проти України, зокрема на тимчасово окупованих територіях Криму та Запорізької області, повідомляє Reuters.