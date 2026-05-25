У МЗС РФ заявили, що більше не можуть «терпіти» і починають «системні удари» по Києву, а іноземці мають залишити місто

Торговельний центр біля станції метро Лук’янівська у Києві після російського обстрілу 24 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Міністерство закордонних справ країни-агресора Росії заявило, що окупанти починають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах військово-промислово комплексу у Києві, та закликало іноземців «якомога швидше покинути» українську столицю.

Про це сказано у заяві МЗС РФ у понеділок, 25 травня.

Російське відомство цинічно погрожує ударами по об'єктах, пов’язаних із проєктуванням, виробництвом і застосуванням БпЛА, а також по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві.

Реклама:

«У зв’язку з тим, що вищезазначені об'єкти розкидані по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, включно з персоналом дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якомога швидше покинути місто», — стверджується у заяві російського МЗС.

Реклама

Відомство повторило фейк про українську атаку на університет у Старобільську та заявило, що це нібито «переповнило чашу терпіння» і спровокувало російські удари по Києву. Кремль цинічно звинуватив Україну у порушенні Женевських конвенцій, не згадуючи при цьому щоденні обстріли українських міст і громад, у результаті яких гинуть цивільні українці.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше заявив, що терором цивільних російський диктатор Володимир Путін хоче замаскувати свою нездатність захистити Росію.

За його словами, Росія, яка перед візитом Путіна в Китай робила вигляд, що задумується про можливе завершення війни, «зараз демонструє, що воювати хоче далі і мир їм не треба».

22 травня у Росії заявили про удар по окупованому Старобільську на Луганщині, унаслідок чого нібито загинули студенти педагогічного університету. Генштаб ЗСУ спростував заяви окупантів та повідомив про удар по штабу російського спецпідрозділу БпЛА Рубікон в окупованому Старобільську.

Центр стратегічних комунікацій попереджав, що після удару Сил оборони по штабу Рубікону 22 травня Москва запустила інформаційну кампанію для прикриття й виправдання масованих ударів по Києву та інших українських містах.

Реклама:

24 травня війська РФ завдали найбільшого удару по Києву за кількістю пошкоджених локацій від початку війни — було понівечено близько 300 об'єктів, зокрема десятки багатоповерхівок, музеї, державні установи, заклади освіти, приміщення ТЦ, метро Лук’янівська тощо. Відомо про 91 постраждалого і двох загиблих людей, роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.