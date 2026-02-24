На тлі мирних переговорів. У Росії звинуватили Францію та Велику Британію у планах «озброїти Україну ядерною бомбою»

У Росії заявили, нібито Франція та Велика Британія готуються озброїти Україну ядерною бомбою (Фото: Sputnik/Ilya Pitalev)

Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, нібито Франція та Велика Британія готуються озброїти Україну ядерною бомбою . Про це у вівторок, 24 лютого, повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

У Росії стверджують, мовляв, Британія та Франція «хочуть замаскувати передання ядерної зброї Києву під розробку самої України».

Як заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, так званий намір Парижа та Лондона передати Києву ядерну бомбу є «кричущим порушенням міжнародного права». Пєсков пригрозив, що ця інформація «враховуватиметься Росією» під час переговорів щодо встановлення миру в Україні.

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18 лютого у швейцарській Женеві завершився черговий раунд тристоронніх переговорів України, США та країни-агресорки Росії. Зеленський заявив, що переговори були непростими, а прогрес є тільки у військових питаннях. Зокрема, сторони вирішили питання моніторингу припинення вогню, який відбуватиметься за участю США.

За даними Axios, переговори «зайшли в глухий кут» через позицію російської сторони. Натомість спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що зустрічі «призвели до суттєвого прогресу».

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що тристоронні переговори в Женеві були непростими, проте важливими та анонсував нові зустрічі найближчим часом. Глава російської делегації Володимир Мединський назвав дискусії «складними, але діловими».