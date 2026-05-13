Пєсков озвучив головну вимогу Кремля для припинення вогню та початку переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков повторив ультиматум країни-агресора Росії про те, що припинення вогню та початок переговорів можливі лише після виведення ЗСУ з Донбасу, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Пєсков заявив, що президент Володимир Зеленський «повинен віддати наказ ЗСУ припинити вогонь і покинути територію Донбасу, покинути територію російських регіонів». [Після юридично нікчемних рішень про анексію Росія вважає частинами РФ Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України — прим. ред.].

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Він стверджує, що після виведення українських військ буцімто настане припинення вогню, «і сторони зможуть спокійно зайнятися переговорами».

Переговори, за його твердженням, «будуть дуже складними і міститимуть велику кількість важливих деталей».

На запитання про те, чи повинні ЗСУ покинути територію Запорізької та Херсонської областей, Пєсков рекомендував перечитати заяву російського диктатора Володимира Путіна від червня 2024 року.

Тоді Путін назвав умовами для припинення вогню виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмову від вступу до НАТО. Зеленський назвав цю пропозицію ультиматумом, якому не можна довіряти.

Територіальні ультиматуми Кремля — головне

7 травня у Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, доки Україна не виведе свої війська з підконтрольної частини Донбасу.

ISW аналізував, що Росія вимагає від України вийти з Донбасу на тлі повільного просування на фронті і високих втрат. За даними аналітиків, у квітні 2026 року російські війська втратили контроль над 116 кв. км території.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не виведе свої війська з Донбасу. Окупантам знадобиться щонайменше ще два роки для повного захоплення Донецької області, за цей час вони втратять близько 800 тисяч солдатів, повідомляв Зеленський.

13 травня газета Financial Times з посиланням на джерела написала, що високопоставлені військові командири Росії переконали диктатора Володимира Путіна, що окупанти зможуть захопити усю територію Донбасу до осені 2026 року. Після того Путін планує посилити свої територіальні вимоги, зазначило видання.

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Водночас аналітики називають малоймовірним прорив росіян на полі бою, оскільки темпи наступу сповільнилися, а Україна завдає все більших збитків Кремлю як на полі бою, так і в тилу. У порівнянні з Донбасом, захоплення Херсона та Запоріжжя буде ще складнішим. Міста розташовані на іншому березі Дніпра — на території, з якої війська РФ або відступили, або ніколи не контролювали.