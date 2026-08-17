Десяток країн НАТО в радіусі ударів. РФ облаштувала мережу секретних баз, звідки може запускати реактивні шахеди по Європі — The Telegraph

Росія збудувала низку секретних баз, з яких здатна запускати свої найсучасніші ударні безпілотники — реактивні шахеди — для глибинних атак по території країн НАТО, пише британська The Telegraph про підсумки свого нового розслідування.

Посилаючись на витік документів та супутникові знімки, видання виявило до 10 нових російських баз з нещодавно побудованими пусковими майданчиками для найсучасніших російських дронів-камікадзе. Йдеться про дрони Герань-4 та Герань-5 — тобто реактивні шахеди. Зокрема Герань-5 має бойову частину масою 90 кг, а заявлена дальність ураження цього БпЛА сягає близько 1000 кілометрів.

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Telegraph уточнює, що деякі з цих баз вже використовуються для російських ударів по Україні, а їхня близькість до українського кордону сприяє масованим повітряним атакам, під час яких РФ намагається прорвати «ослаблену протиповітряну оборону Києва». Зокрема 7 з 10 баз було задіяно під час нещодавніх масованих атак по столиці України. Водночас ці ж бази «становлять довгострокову загрозу» для низки країни НАТО, які опинилися в радіусі подібних ударів.

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На графіці, яку опублікувала The Telegraph, видно, що йдеться про такі країни Альянсу як Туреччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Румунія, Болгарія, частково навіть Греція, Угорщина, Словаччина тощо. Ці країни розташовані в гіпотетичному 1000-км радіусі атак російськими Геранями-5 з пускових майданчиків у Росії та на окупованих територіях України. Тож, як попереджає видання із посиланням на аналітиків, у разі війни з Європою Росія може використати свої дронові потужності проти європейських країн, а під ударом можуть опинитися такі міста як Варшава.

Інфографіка: The Telegraph

Крім того, не виключені гібридні атаки. «Представники європейських та американської розвідок вважають, що Росія розглядає можливість збройної провокації на польській землі, ракетних чи дронових атак по критично важливій інфраструктурі, або атак під чужим прапором, у яких звинувачуватимуть Україну», — йдеться у матеріалі видання.

Автори розслідування зазначають, що на низці баз уздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною виявили щонайменше 59 нових пускових установок з напрямними рейками, які використовуються для запуску дронів-камікадзе. Зокрема йдеться про такі пускові на військовому аеродромі Халіно в Курській області, а також в районі сіл Асовиця та Алешок в Брянській області РФ. The Telegraph порівняла супутникові знімки з цих локацій минулого і цього літа.

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Пускові в районі сіл Асовиця та Алешок у Брянській області РФ, серпень 2026 / Фото: The Telegraph

Склади дронів та пускові установки для запуску шахедів на аеродромі Халіно, Курська область, серпенб 2026 / Фото: The Telegraph

Деякі з цих пускових майданчиків були обладнані на «перепрофільованих» військових базах та в цивільних аеропортах, водночас деякі додаткові пускові РФ обладнала у сільській місцевості, йдеться у статті.

Зображення, проаналізовані компанією компанією DroneSec, яка займається дроновою розвідкою, виявили, що близько 20 з нещодавно встановлених майданчиків мають подовжену довжину пускових рейок, що свідчить про їхню здатність запускати найновітніші російські далекобійні ударні дрони, підкреслює видання.

The Telegraph нагадує, що Москва модернізує шахеди швидкими темпами, і використання нових варіантів цих дронів-камікадзе зі згаданих баз «зробить удари по столиці Польщі доступними для Путіна».

«Наразі немає ознак на те, що Росія планує таку атаку, але лідери НАТО готуються до майбутнього конфлікту», — йдеться у матеріалі.

Видання додає, що проаналізовані супутникові зображення засвідчили значне збільшення кількості дронів-камікадзе, які РФ має на озброєнні. На одній з баз достатньо місця для зберігання понад 1000 дронів одночасно. На низці інших ключових об'єктів будуються додаткові пускові установки, що свідчить про російські амбіції лише нарощувати дронову загрозу, констатують автори публікації.

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Як стало відомо The Telegraph, постачання цих баз здійснюється з низки заводів по всій території Росії, зокрема і зі спеціальної економічної зони Алабуга — найбільшого російського заводу з виробництва безпілотників, який виробляє до 6000 одиниць на рік.

Інфографіка: NV

Майк Моннік, виконавчий директор та засновник DroneSec, який проаналізував отримані виданням супутникові знімки, констатував, що Кремль «значно розширив» свою мережу дронів у спробах «атакувати Україну та тримати держави НАТО під загрозою таких ударів».

За його словами, розширення пускових майданчиків демонструє, «як Росія розширила свої можливості запускати більшу кількість дронів, водночас використовуючи технології, що ускладнюють перехоплення подібних типів дронів».

«Разом ці два фактори дозволяють нарощувати загальну кількість безпілотних авіаційних систем, які Росія може використовувати для ударів по Україні, та збільшують труднощі, з якими стикаються українські сили у перехопленні новіших російських безпілотників», — резюмував Моннік.

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У середині серпня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що обсяг виробництва російських реактивних дронів-камікадзе типу Shahed — моделей Герань-5 та Герань-4 — перевершив обсяг виробництва ударних дронів Герань-2, оснащених звичайним двигуном внутрішнього згоряння. Ймовірно, цього вдалося досягти завдяки перенаправленню частини виробничих потужностей на виробництво реактивних дронів, вважають у ГУР.

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, станом на березень 2026 року в Росії виробляли близько 5500 дронів на місяць. Водночас, за інформацією ГУР, станом на серпень російська промисловість виробляє щомісяця близько 3 тисяч дронів-камікадзе Герань-4 і Герань-5 та близько 2,8 тисячі ударних безпілотників Герань-2, нагадував Мілітарний.