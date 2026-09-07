Росія зіткнулася з різким скороченням експорту зерна нового врожаю через проблеми з портовою логістикою. Надлишок продукції на внутрішньому ринку вже призводить до падіння цін та погіршення фінансових показників великих агрокомпаній.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



За даними СЗРУ, протягом 1−20 серпня російський експорт зерна скоротився у 2,5 раза — до 1,4 млн тонн. Постачання пшениці впало у 2,6 раза.

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У вересні експорт пшениці може становити лише 1,8−2,3 млн тонн, що на 52,1−62,5% менше та може стати найнижчим показником із 2010 року.

Через накопичення зерна всередині Росії ціни на пшеницю, ячмінь, соняшник і сою лише за тиждень знизилися на 3,3−8,5%. У річному вимірі падіння перевищує 40%.

Особливо складна ситуація склалася у Ростовській області, яка забезпечує майже десяту частину російського врожаю. 28 серпня там запровадили режим надзвичайної ситуації на тлі проблем із реалізацією та експортом аграрної продукції.

У Москві намагаються підтримати галузь за допомогою державних закупівель, пільгового кредитування та субсидій. Також розглядається скасування експортного мита та компенсація витрат на транспортування зерна до альтернативних портів.

Однак, за оцінкою української розвідки, близько 70% російського зернового експорту проходило через південні порти, тоді як альтернативні маршрути не мають достатньої пропускної спроможності. Доставка до портів Балтійського моря може збільшувати транспортні витрати на $30−50 за тонну.

Проблеми вже позначилися на великих російських агрокомпаніях. За даними СЗРУ, чистий прибуток одного з найбільших агрохолдингів РФ «Росагро» за перше півріччя обвалився на 99% — із 4,8 млрд до 55,88 млн рублів.

У розвідці прогнозують, що без відновлення експорту запаси зерна в Росії продовжать зростати, внутрішні ціни падатимуть, а частину фінансових втрат агросектору доведеться покривати російському бюджету та банківській системі.