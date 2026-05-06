Росія у 2025 році розгорнула навколо Москви понад 40 нових веж із зенітно-ракетними комплексами Панцир-С1, частину яких перекинули з інших регіонів. Це свідчить про концентрацію уваги влади РФ на захисті столиці.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Зазначається, що росіяни відтворюють радянську концепцію так званого «малого кільця» протиповітряної оборони радіусом близько 50 км навколо Москви. Позиції систем ППО розташовуються вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги (ЦКАД) і «малої бетонки», що її дублює.

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Нові комплекси ППО зафіксували, зокрема, поблизу Зеленограда, Подольська, всередині автомобільної розв’язки на ЦКАД у районі Гжелі, на території колишнього радіотехнічного центру під Наро-Фомінськом і біля стрілецького полігону Центрального науково-дослідного інституту точного машинобудування. Крім того, кілька майданчиків для ЗРК встановили поблизу аеропортів Домодєдово та Жуковський.

Увечері 4 травня Міноборони РФ заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги». У відомстві цинічно заявили, що раніше нібито «утримувалися» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з опівночі в ніч із 5 на 6 травня.

Перед цим глава держави говорив, що українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві вперше з 2022 року пройде без військової техніки, тільки з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень людей замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.