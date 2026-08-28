Росія похвалилася успішним пуском міжконтинентальної балістичної ракети

У РФ заявили, що «всі поставлені завдання виконали» (Фото: Скриншот відео/Telegram)

У Росії заявили про нібито успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети з космодрому Плесецк.

Про це у п’ятницю, 28 серпня, повідомили у пресслужбі Міноборони Росії.

Російські військові відпрацювали передислокацію у віддалений район стартової батареї ПГРК із підготовкою та проведенням пуску.

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Навчальні бойові блоки нібито досягли заданого району на полігоні Кура на Камчатці.

У РФ заявили, що «всі поставлені завдання виконали».

Російські пропагандистські ресурси також оприлюднили відео запуску міжконтинентальної ракети, показавши його з різних ракурсів. Запис при цьому багаторазово повторюється.

Російські військові зазначили, що метою пуску було «підтвердження тактико-технічних та льотних характеристик ракетного комплексу».

Росія тричі била по Україні балістичною ракетою середньої дальності Орєшнік без боєзаряду. Першою була атака на Дніпро 21 листопада 2024 року. 8 січня 2026 року РФ вдарила такою ракетою по Львівській області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Ракета Орєшнік / Інфографіка: NV

24 травня 2026 року повідомлялося про удар Орєшніком по Білій Церкві у Київській області. Згодом стало відомо, що Росія застосувала дві ракети Орєшнік під час масованої атаки 24 травня, друга могла впасти на тимчасово окупованій території Донецької області.

Орєшнік — це ракета з роздільною бойовою частиною, здатна нести ядерний заряд, з дальністю польоту понад 5000 км. Росія стверджує, що її неможливо перехопити, але багато західних експертів ставлять під сумнів ці заяви.