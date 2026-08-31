Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтикою

Про це повідомив заступник прем'єр-міністра, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у понеділок, 31 серпня, на своїй сторінці в X.

За його словами, перед обідом за 30 км на північ від Леби польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.

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Порушення повітряного простору Польщі над Балтійським морем не сталося.

Іл-20 — радянський/російський розвідувальний літак, який використовують для радіоелектронної розвідки та спостереження.

31 серпня в НАТО заявили, що Росія посилює гібридні дії в Європі, однак наразі Альянс не вбачає безпосередньої загрози нападу.

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На думку західних посадовців, на яких посилається кореспондент BBC з питань оборони Джонатан Біль, президент Росії Володимир Путін прагне уникнути прямого військового зіткнення з НАТО, попри дедалі ворожішу риторику щодо Великої Британії та інших союзників через їхню підтримку України. За деякими повідомленнями, візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви цього тижня мав на меті, зокрема, застерегти Росію від можливого нападу на країну-члена Альянсу.

28 серпня посол Росії в Норвегії Микола Корчунов заявив в інтерв'ю Politico, що НАТО має посилити діалог з Москвою, щоб уникнути «випадкової війни».

«Ризики та небезпека військового протистояння значно зростають через відсутність діалогу. Заходи зі зміцнення довіри та діалог зараз набагато важливіші на всіх рівнях», — сказав Корчунов.