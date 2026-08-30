Росія продовжила заборону на експорт дизпалива виробниками

У РФ продовжили заборону на експорт дизпалива до кінця вересня (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Уряд Росії продовжив до 30 вересня заборону для виробників на експорт дизельного та суднового пального, а також газойлів.

Про це повідомляє DW.

У російському уряді заявили, що це рішення ухвалено «для підтримки стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку».

Загальна заборона на експорт пального з Росії діє до 31 січня 2027 року. Водночас для безпосередніх виробників обмеження спочатку встановили до 31 серпня, а тепер продовжили ще на місяць.

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28 серпня Bloomberg писало, що Росія зіткнулася з другою хвилею дефіциту палива після рекордної кількості українських ударів по нафтопереробних заводах.

Згідно з підрахунком видання, ЗСУ атакували нафтопереробні заводи РФ щонайменше 21 раз у серпні — це рекордна кількість за один місяць.

За даними EA Analytics, переробка нафти в Росії зараз знаходиться на найнижчому рівні за понад два десятиліття.

За оцінками, у серпні країна переробляла в середньому трохи більше 3,8 мільйона барелів на добу. При цьому раніше Росія переробляла від 5,3 до 5,5 мільйона барелів на добу влітку, коли попит вищий, оскільки люди їдуть у відпустки та починається сільськогосподарський сезон.

За словами джерела, знайомого з даними, через значне падіння переробки, виробництво та постачання бензину на внутрішній ринок за перші три тижні серпня скоротилися майже на 20% у річному обчисленні.

Виробництво дизелю за той самий період скоротилося більш ніж на 23%.

Як повідомлялось, сили оборони України вночі у п’ятницю, 28 серпня, уразили нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС у Ярославлі, є одним з найбільших нафтопереробних підприємств РФ.

Також у Росії після атак дронів зупинили роботу всі основні НПЗ Лукойлу.

Російський уряд продовжив заборону на експорт бензину на шість місяців до 31 січня ‌2027 року, а також продовжив на місяць до 31 серпня 2026 року заборону на експорт дизпального.

Удари українських дронів по нафтових об'єктах у Росії в липні призвели до падіння переробки до 3,6 млн барелів на добу. Це найнижчий рівень із травня 2002 року.

Росія на тлі паливної кризи почала імпорт бензину з Індії, Казахстану й Марокко.

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Дефіцит палива також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він упав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки, з осені 2022-го.