Росія повільно адаптувалася до оборонної тактики України, що призвело до ще більшого зростання і без того високого рівня її втрат (Фото: Sputnik/Олександр Казаков/Pool через REUTERS)

Росія дедалі агресивніше вербує людей до армії , щоб уникнути нової мобілізації. Поліція проводить рейди на підприємствах і забирає чоловіків з вулиць до військкоматів, чиновники полюють на боржників, а студентів і навіть жінок із потрібними армії спеціальностями змушують підписувати контракти.

Як пише Financial Times, тиск зумовлений відмовою диктатора Володимира Путіна змінювати стратегію війни, яка ґрунтується на готовності Росії жертвувати більшою кількістю солдатів, ніж Україна. Водночас, за оцінками західних країн, втрати Росії перевищують 30 тисяч військових на місяць.

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«Рік за роком і місяць за місяцем російській армії дедалі важче знаходити людей. Путін, очевидно, відкладає нову хвилю мобілізації, тому міноборони доводиться посилювати тиск на різні категорії людей, щоб вони підписували контракти», — сказав директор некомерційної організації Get Lost Григорій Свердлін, яка допомагає російським військовослужбовцям дезертирувати.

Військові аналітики зазначають, що масштабні територіальні амбіції Путіна призвели до розосередження російських сил, які здатні лише на поступове просування ціною значних втрат. Нові підрозділи одразу відправляють на фронт для підтримки повільного наступу, замість того щоб формувати резерви.

«Що більше російська армія збільшувалася за чисельністю, то менше сил у будь-який момент часу вона могла задіяти на полі бою. Масштаб наступальних дій Росії скорочувався в міру того, як збільшувалася чисельність сил, розгорнутих в Україні», — сказав провідний американський військовий аналітик, старший науковий співробітник програми з Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

FT зазначає, що Росія повільно адаптувалася до оборонної тактики України, що призвело до ще більшого зростання і без того високого рівня її втрат. За оцінками західних урядів, під час війни загинули майже 500 тисяч російських військових. Україна стверджує, що лише цього року знищила 131 тисячу російських військовослужбовців.

«Вони стали самовпевненими й не змогли адаптуватися. Якщо їм не вдасться збільшити темпи набору або провести мобілізацію, російські підрозділи знову почнуть виснажуватися, що зробить їх вразливими. Не лише зупиниться наступ, а з часом вони зазнають значних втрат на полі бою», — сказав Кофман.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляє, що в першій половині 2026 року армія завербувала ще 200 тисяч людей. FT пише, що значні втрати змусили Росію спрямувати більшість новобранців на поповнення підрозділів на передовій, а не на формування резервів. У результаті російські війська виявилися розтягнутими на інших ділянках фронту, тоді як основні наступальні зусилля зосереджені на Донбасі.

За даними FT, вербувати достатню кількість людей для підтримки навіть нинішніх повільних темпів наступу Росії стає дедалі складніше, попри виплати новим військовослужбовцям до 4,5 млн рублів ($56 тисяч) за підписання контракту. На російських чиновників чинять дедалі більший тиск, аби вони забезпечували необхідну кількість новобранців.

Свердлін сказав, що втрати поповнюють людьми, які підписують нові контракти, але охочих укладати їх уже досить давно не вистачає — навіть попри величезні пропоновані суми.

За словами людей, знайомих із ситуацією, Кремль і міноборони РФ зобов’язали місцевих чиновників виконувати квоти з набору новобранців у межах цьогорічного плану — 409 тисяч осіб. Росіяни також можуть отримувати винагороду за рекомендації, переконуючи інших підписувати контракти. Це породило своєрідну індустрію дистанційних рекрутерів, які обдзвонюють потенційних новобранців.

Згідно зі звітом одного з районів Бєлгородської області, багато новобранців погоджуються на службу лише після тиску. Чиновники приходять додому або на роботу до «підходящих кандидатів» для «бесід». Серед них — боржники, нещодавно звільнені строковики та чоловіки, які відбувають покарання умовно.

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У Хабаровському краї поліція заявила, що торік провела 2500 таких «бесід» і переконала 32 людей підписати контракти. Усі, крім чотирьох, були фігурантами кримінальних розслідувань.

«Місцева влада перебуває під величезним тиском, щоб щороку набирати достатню кількість військових. Вони знають, хто має борги, хто перебуває під слідством і хто нещодавно втратив водійські права, і зосереджуються саме на цих чоловіках», — сказав експерт з Росії Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге.

Багатьох людей викликають для перевірки військово-облікових даних, зокрема жінок із медичними та іншими навичками, які можуть стати в нагоді збройним силам. З 2026 року російська влада надала військкоматам право надсилати такі повістки протягом усього року. Активісти кажуть, що цей інструмент часто використовують для тиску на людей, щоб змусити їх вступати до армії.

Зростання масштабів примусового вербування відбувається одночасно зі збільшенням кількості дезертирств. За даними правозахисної організації Peace Plea, щонайменше 28 тисяч людей були засуджені за самовільне залишення місця служби. Водночас витік внутрішніх документів свідчить, що реальна кількість таких випадків за рік, імовірно, щонайменше вдвічі більша, стверджує українська аналітична група Frontelligence Insight.

У приватних розмовах і Telegram-чатах росіяни дедалі частіше висловлюють побоювання, що після вересневих виборів до Держдуми може початися нова мобілізація. Дехто вже перевіряє авіарейси за кордон, щоб уникнути різкого зростання цін в останній момент, як це було під час попередньої мобілізації. Інші розглядають можливість виїхати з країни за кілька тижнів до голосування — про всяк випадок.

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«Я гадки не маю, оголосять мобілізацію чи ні. Але у всіх є відчуття, що після виборів щось має статися», — сказав Ярослав, менеджер із Москви.

Водночас нова мобілізація може нести для Росії щонайменше стільки ж ризиків, скільки й переваг.

«Політичний ефект від значних втрат серед мобілізованих, разом із імовірно масштабним дезертирством, може мати дуже негативні наслідки всередині країни», — вважає співрозмовник FT, близький до міноборони РФ.

У липні Інститут вивчення війни повідомляв, що можлива майбутня мобілізація в РФ буде «особистим рішенням» російського диктатора Володимира Путіна.

Інтернет-видання Агентство звернуло увагу, що в Росії помітно зросла кількість вакансій, пов’язаних із військовим обліком, — лише за останній тиждень липня було опубліковано майже півтори тисячі оголошень.