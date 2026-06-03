У Кремлі погрожують подальшими «системними» ударами по Україні після атаки БпЛА на Санкт-Петербург

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна — Дмитро Пєсков відреагував на удари по Санкт-Петербургу 3 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна – Дмитро Пєсков натякнув, що країна-агресор продовжуватиме «системні» удари по Україні після атаки БпЛА на Санкт-Петербург у середу, 3 червня, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

На брифінгу Пєсков, коментуючи одну з найбільших дронових атак на Санкт-Петербург, нагадав про заяву російського МЗС щодо того, що відповідь Росії на подібні дії «будуть мати і вже мають системний характер».

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Він також стверджує, що так звана «СВО», якою у Росії називають неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, нібито триває для уникнення ударів по регіонах РФ.

Пєсков заявляє, що Путін продовжує підготовку до свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), що триває 3−6 червня, попри удари БпЛА по місту.

Атака на Санкт-Петербург 3 червня — головне

Вночі та вранці 3 червня Сили оборони України уразили Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ), військові цілі на Кронштадтській базі та воєнний завод у Тамбовській області РФ, повідомляв президент Володимир Зеленський. Він розповів, що атаку здійснили підрозділи СБУ, ССО, ГУР та ДПСУ.

ПНТ — це один із найбільших російських терміналів у Балтійському регіоні, що має десятки резервуарів для зберігання та перевалки нафтопродуктів. За даними СБУ, унаслідок ураження термінала фіксуються щонайменше чотири пожежі.

Також українські дрони уразили військово-морську базу РФ у Кронштадті, зокрема два кораблі РФ, серед них — патрульний корвет Бойкий.

Атака відбулася у перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), на якому присутній представник США — голова комісії з образотворчого мистецтва Родні Мімс Кук-молодший, а також представники Китаю та інших країн. Очікується, що на форумі 5 червня виступатиме російський диктатор Володимир Путін.