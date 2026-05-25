МЗС РФ погрожує Києву новими ударами

Будинок у Києві після російського комбінованого удару 24 травня 2026 року (Фото: Управління ДСНС у Києві)

Представниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова заявила, що російські удари по Києву «у відповідь завдавалися і будуть завдаватися».

Про це у понеділок, 25 травня, пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Захарова також заявила, що МЗС РФ найближчим часом опублікує спеціальну заяву з «детальним» попередженням для закордонного дипломатичного корпусу у Києві.

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Масований удар РФ по Києву 24 травня та атака Орєшніком по Білій Церкві — головне

24 травня війська РФ завдали найбільшої атаки на Київ за кількістю пошкоджених локацій з початку війни. Станом на ранок 25 травня відомо про 87 постраждалих і двох загиблих людей, роботи з ліквідації наслідків тривають у Шевченківському та Подільському районах.

Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях — загалом близько 300 об'єктів, зокрема багатоповерхівки, музеї, державні установи, приміщення ТЦ, метро Лук’янівська тощо, повідомляв президент Володимир Зеленський.

Інфографіка: NV

За даними Повітряних сил, усього Росія у ніч проти 24 травня атакувала Україну 690 цілями — 90 ракетами і 600 БПЛА, основною ціллю був Київ.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що РФ завдала удару в районі міста Біла Церква Київської області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 Рубіж Орєшнік). За даними Київської ОВА, у Білоцерківському районі було пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.