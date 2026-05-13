Російські військові командири переконали Путіна, що захоплять Донбас до осені — FT

Високопоставлені військові командири країни-агресора Росії переконали диктатора Володимира Путіна, що окупанти зможуть захопити всю територію Донбасу до осені 2026 року. Після того Путін планує посилити свої територіальні вимоги, пише Financial Times із посиланням на наближені до Кремля джерела та дані української розвідки.

За словами двох осіб, які спілкуються з Путіним, він дедалі більше зациклюється на захопленні Донбасу, хоча раніше, на різних етапах війни у приватних бесідах він висловлював готовність заморозити бойові дії на нинішніх лініях фронту.

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«Я наполягав на тому, щоб зупинитися на нинішніх лініях фронту. Але він постійно повторює: Ні, у цьому питанні я не можу піти на компроміс», — зазначив один зі співрозмовників.

Уразливість Росії до українських ударів далекобійними дронами та повільні «успіхи» окупантів на фронті майже не похитнули впевненість Путіна в тому, що український фронт «упаде», говориться у матеріалі.

Три джерела FT повідомили, що після захоплення Донбасу Путін планує висунути Україні нові ультиматуми. Заступник голови військової розвідки України Вадим Скібіцький повідомив, що Кремль розширить свої територіальні претензії на Запорізьку та Херсонську області.

Водночас аналітики називають малоймовірним прорив росіян на полі бою, оскільки темпи наступу сповільнилися, а Україна завдає все більших збитків Кремлю як на полі бою, так і в тилу.

У порівнянні з Донбасом, захоплення Херсона та Запоріжжя буде ще складнішим. Міста розташовані на іншому березі Дніпра — на території, з якої війська РФ або відступили, або ніколи не контролювали. Але справжні амбіції Путіна, ймовірно, полягають у тому, щоб забезпечити контроль над Україною принаймні до всього Дніпра, що включатиме захоплення Києва й Одеси, за словами двох осіб, залучених до непублічних переговорів щодо припинення війни.

«Він не захопить Запоріжжя, він не захопить Донбас, він не захопить Херсон. Але пам’ятайте, що план завжди полягав у захопленні Києва. Завдання поставлено і має бути виконано», — сказав один із співрозмовників.

Путіну розповідають, що український фронт «руйнується» й у Силах оборони «закінчилися люди», додає джерело FT.

Територіальні ультиматуми Кремля — головне

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7 травня у Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, доки Україна не виведе свої війська з підконтрольної частини Донбасу.

ISW аналізував, що Росія вимагає від України вийти з Донбасу на тлі повільного просування на фронті і високих втрат. За даними аналітиків, у квітні 2026 року російські війська втратили контроль над 116 кв. км території.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не виведе свої війська з Донбасу. Окупантам знадобиться щонайменше ще два роки для повного захоплення Донецької області, за цей час вони втратять близько 800 тисяч солдатів, повідомляв Зеленський.