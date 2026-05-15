Російська пропаганда з 2022 року погрожує знищити "центри ухвалення рішень". Про підготовку цих ударів також свідчать дані, які, зокрема, оприлюднив 15 травня президент України Володимир Зеленський.

Як пише портал Defense Express, серед опублікованих президентом України обʼєктів, по яких планує завдати ударів РФ, — захищені підземні приміщення в центрі Києва на глибині майже 96 метрів. Один із таких об'єктів розташований під Урядовим кварталом.

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Втім, уразити об'єкти, захищені таким товстим шаром землі, дуже складно, зазначають експерти. Це показує досвід США з атаками на підземні сховища Ірану: навіть потужних американських протибункерних бомб часто вистачає лише на те, щоб завалити входи до укриттів, йдеться у матеріалі Defense Express.

Навіть найпотужніша у світі протибункерна бомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator здатна пробити лише до 60 метрів ґрунту, і для цього її потрібно скидати з великої висоти. Вага бомби становить понад 13 тонн, з яких лише 2,7 тонни припадає на бойову частину — решта це надміцний корпус, створений для проникнення під землю. Крім цього, носієм цієї зброї є лише стратегічний бомбардувальник Northrop B-2 Spirit, кажуть експерти.

Російські війська не мають ані таких бомбардувальників, ані подібних, чи навіть значно простіших, боєприпасів. Найпотужнішою з відомих російських авіабомб вважається KAB-1500L-Pr, яка може проникати у ґрунт на глибину до 10−20 метрів. Водночас для її застосування літак має перебувати безпосередньо над Києвом, що наразі для російської авіації є неможливим.

Єдиним можливим варіантом для такої атаки залишаються бетонобійні бойові частини для балістичних та аеробалістичних ракет — 9М723 для ОТРК Искандер та Х-47М2 Кинжал, заявили фахівці. Їх бойова частина для ураження захищених об'єктів зроблена на основі авіабомби БетАБ-500У, що може пробити 3−5 метрів ґрунту.

Фахівці резюмують, що наявна у Росії звичайна зброя не дозволяє ефективно вражати об'єкти, розташовані на глибині близько 100 метрів. При цьому окремо залишається проблема точності російських далекобійних ракет.

Крім цього, від ударів російських бетонобійних боєприпасів можуть захистити не лише урядові та командні підземні об'єкти, а й станції метро глибокого та середнього залягання.

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15 травня Володимир Зеленський повідомив, що фахівці ГУР Міноборони отримали документи, що свідчать про підготовку Росією нових ракетно-дронових атак по Україні. За його словами, серед цілей РФ — близько двох десятків політичних центрів та військових пунктів, зокрема Офіс президента.

7 травня представниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова озвучила нові маніпулятивні погрози на адресу України на тлі атаки безпілотників на Московську область. Вона заявила, що «Київ може зазнати масованого ракетного удару» у разі атаки БпЛА на російську столицю 9 травня.