Точні деталі угоди між РФ і бойовиками угруповання Талібан поки що невідомі (Фото: REUTERS/Stringer)

Країна-агресор Росія підписала військово-технічну угоду з афганським терористичним угрупуванням Талібан , що може відкрити їм шлях для передання російської зброї та технологій.

На це 27 травня звернуло увагу видання Важные истории.

Точні деталі угоди між РФ і Талібаном невідомі, але зазвичай такі угоди означають, що сторони передаватимуть одна одній зброю, ліцензії, військові технології та вестимуть спільні розробки, пишуть журналісти.

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Як повідомляють російські пропагандисти з агентства Інтерфакс, угоду було підписано про військово-технічне співробітництво в рамках «Міжнародного форуму з безпеки» в Московській області.

Ба більше, підписанню документа передувала зустріч глави Радбезу РФ Сергія Шойгу з представником Талібану — «міністром оборони» Афганістану Мохаммадом Якубом, який також є колишнім військовим комісаром угруповання і сином його засновника мулли Омара.

На цій зустрічі Якуб констатував «розширення двосторонніх відносин» Талібану і РФ, а Шойгу закликав Захід «розморозити активи Афганістану і оплатити відновлення країни», заявили пропагандисти.

Угруповання Талібан перебувало у списку організацій, визнаних у РФ терористичними, з 2003 року, але після того, як війська США залишили Афганістан, а таліби захопили владу, Кремль пішов з ними на відкрите зближення. Росія при цьому стала першою країною у світі, яка офіційно визнала владу талібів.

5 липня 2024 року російський диктатор Володимир Путін публічно визнав афганський терористичний рух Талібан союзником РФ.

За словами диктатора Путіна, таліби нібито «протистоять терористичній загрозі» і готові співпрацювати в цьому напрямку з кремлівським режимом.

У червні 2024 року таліби як почесні гості побували на так званому «міжнародному економічному форумі» в Санкт-Петербурзі та поділилися з росіянами своїм «досвідом у сфері освіти» в Казані.

У листопаді того ж року пропагандистське видання РІА Новости повідомляло, що РФ може виключити Талібан із «чорного списку».

3 липня над будівлею посольства Афганістану в Москві було вивішено прапор Талібану. Як повідомляли російські пропагандисти з агентства ТАСС, таке рішення ухвалив диктатор Путін за поданням глави МЗС РФ Сергія Лаврова.