Родні Мімс Кук-молодший, голова комісії з витончених мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа, приїхав у Росію на Петербурзький міжнародний економічний форум . Зокрема, він відвідав кіностудію Ленфільм.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

На кіностудії проходить показ російських та американських анімаційних фільмів інклюзивного кіноклубу Не такий як усі під назвою Гуманітарний міст у рамках культурної програми Петербурзького міжнародного економічного форуму.

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За словами росЗМІ, американську делегацію зустріла генеральна директорка кіностудії Надія Андрющенко.

Юрій Ушаков, помічник російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що на такому рівні американська делегація була відсутня з 2017−2018 року.

Він каже, що Кук виступить на тематичній сесії форуму Росії та США «для діалогу культур». Ушаков розповів, що американські офіційні особи поспілкуються з російськими, а також з діячами мистецтва.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов 1 червня заявив, що представники президента США на мирних переговорах збираються незабаром відвідати Київ та Москву і вже підтвердили цей візит.