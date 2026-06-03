Про це повідомляє Politico.

У матеріалі йдеться про те, що Європейська комісія готує документ, який міститиме економічні та політичні рекомендації для урядів країн ЄС. Найбільше вони висловлюють занепокоєння масштабами економічних викликів, що стоять перед блоком, зазначає видання.

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Комісія прогнозує, що зростання цін на енергоносії у 2026 році поставить під загрозу до 560 тисяч робочих місць. Найбільше постраждають такі сектори, як будівництво, металургія, хімічна промисловість і транспорт. Це, за даними Politico, пов’язано з війною на Близькому Сході, яка «не виявляє ознак завершення».

За даними Єврокомісії, рівень безробіття знизиться на 6% протягом наступних двох років. Як стверджує видання, щонайменше 600 тисяч робочих місць в автомобільній галузі Німеччини перебувають під загрозою, оскільки виробництво нових моделей страждає від сильної конкуренції з Китаєм.

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Також роботодавці ЄС повідомляють про труднощі з пошуком працівників із відповідною кваліфікацією. Як зазначають у Єврокомісії, у 2023 році щонайменше 68% компаній заявляли про дефіцит кваліфікованих кадрів. У 2024 році 77% опитаних фірм говорили, що дефіцит робочої сили та кваліфікованих кадрів перешкоджає залученню інвестицій.

«Конкурентоспроможність Європи не буде побудована лише за допомогою технологій чи фінансового регулювання. Її (конкурентоспроможність — ред.) будуватимуть люди, щоб повноцінно робити свій внесок у наші економіки та суспільства», — зазначила віцепрезидентка Єврокомісії з питань кваліфікації Роксана Мінзату.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану — головне

Наразі між США та Іраном діє перемир’я, яке розпочалося у квітні 2026 року та було продовжено на невизначений термін.

27 травня в ефірі державного іранського телеканалу IRIB повідомили про проект меморандуму, в якому передбачено, що «США припинять блокаду», а Тегеран розблокує Ормузьку протоку. Однак у Білому домі спростували інформацію іранських державних ЗМІ та назвали її «повним вигадкою».

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30 травня The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що Дональд Трамп посилив умови потенційної угоди про припинення війни з Іраном і надіслав Тегерану оновлений проект документа.

1 червня повідомлялося, що Іран призупинив переговори зі США через ізраїльські удари по Лівану та заявив, що не повернеться до діалогу, доки Ізраїль не припинить бойові дії в Лівані та Газі. Водночас у Вашингтоні заявили, що офіційного повідомлення про призупинення переговорів від Тегерана не отримували.

2 червня Іран заявив про комбіновані удари по американських військових об'єктах у Кувейті та Бахрейні у відповідь на атаку США на іранський військовий об'єкт на острові Кешм.