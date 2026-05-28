Роберт Кеннеді-молодший голими руками зловив змій у Флориді — відео

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший голими руками спіймав двох змій на терасі будинку свого колеги Мехмета Оза у Флориді, попри застереження фахівців не чіпати диких тварин.

Про це у четвер, 28 травня, пише ВВС.

Попри те, що рептилії були неотруйними, місцеві природоохоронці закликали людей не повторювати подібне.

На відео Кеннеді босоніж підходить до змій, присідає та хапає їх руками, поки присутні просять його зупинитися. Згодом він позує з плазунами перед камерою, хоча ті, ймовірно, кусають його.

Реклама

За словами Кеннеді, це були чорні полози — неотруйні змії, які зазвичай не становлять небезпеки для людей, якщо їх не чіпати.

Після публікації ролика Комісія з охорони рибних ресурсів і дикої природи Флориди нагадала, що навесні змії стають активнішими, тому до них слід триматися на безпечній відстані. У відомстві також попередили, що навіть неотруйні змії можуть боляче вкусити.

В ВВС підкреслили, що це вже не перший випадок дивної взаємодії Кеннеді з тваринами. Раніше його критикували через історію про «відрізаний статевий орган» мертвого єнота для «досліджень», а також через заяву, що він колись відрізав бензопилою голову мертвому киту та перевіз її на даху автомобіля, додали там.