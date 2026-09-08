Країна-агресор Росія, ймовірно, готувалася до випробування гіперзвукового комплексу Авангард , однак запуск було скасовано. Це випробування мало стати першим із 2018 року.

Про це у вівторок, 8 вересня, пише видання The Insider, спираючись на висновки експерта з російських стратегічних ядерних сил Павла Подвіга.

Як повідомляється, Подвіг, проаналізувавши, зокрема, оприлюднені перед імовірним запуском авіаційні попередження та повідомлення місцевої влади, дійшов висновку, що підготовка велася до випробування саме Авангарду, а не іншої російської міжконтинентальної ракети — Сармат.

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Інфографіка: NV

Випробування планувалося провести з 3 по 5 вересня. Міжконтинентальну балістичну ракету УР-100Н УТТХ із гіперзвуковим плануючим блоком Авангард мали запустити з району Домбаровського/Ясного в Оренбурзькій області РФ у напрямку полігону Кура на Камчатці, вважає експерт.

Можливий запуск було скасовано з невідомої причини, проте ознак аварії під час запуску немає.

Російська влада публічно не повідомляла про підготовку чи скасування випробування.

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Авангард — це російський стратегічний ракетний комплекс із гіперзвуковим плануючим бойовим блоком, здатним нести ядерний заряд, пише The Insider.

Після розгону ракетою-носієм блок рухається до цілі в атмосфері з гіперзвуковою швидкістю і може маневрувати за курсом та висотою.

Останнє відоме випробування цього комплексу відбулося в грудні 2018 року.

Російський диктатор Володимир Путін анонсував ракету як відповідь на розробку США системи протиракетної оборони нового покоління, яку Авангард нібито зможе подолати.