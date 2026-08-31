У Фінляндії офіційну резиденцію прем'єр-міністра відкриють для відвідувачів

31 серпня, 11:05
У Фінляндії резиденцію прем'єр-міністра відкриють для всіх охочих (Фото: Mikko Koski/Yle)

У Фінляндії резиденцію прем'єр-міністра відкриють для всіх охочих (Фото: Mikko Koski/Yle)

Офіційну резиденцію прем'єр-міністра Фінляндії в Гельсінкі відкриють для відвідувачів 12 вересня.

Про це повідомляє Yle.

Так, у день відкриття, з 09:00, проводитимуться екскурсії приміщеннями головної будівлі та парком резиденції. Екскурсії триватимуть близько 40 хвилин.

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При цьому приватна частина головної будівлі залишатиметься закритою для відвідувачів.

У повідомленні йдеться, що попередньої реєстрації не буде, проте відвідувачам слід бути готовими до черги та проходження перевірки безпеки.

Резиденція прем'єр-міністра Кесаранта розташована біля моря в районі Мейлахті в Гельсінкі. Будівлю звели у 1873 році.

Під час дня відкритих дверей відвідувачі зможуть оглянути історичні представницькі зали та прогулятися парковою територією резиденції.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Фінляндія Резиденція Прем'єр-міністр

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