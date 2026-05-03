Згідно результатами опитування ABC News/Washington Post/Ipsos, проведеним за допомогою платформи KnowledgePanel, дві третини американців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку.

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У матеріалі йдеться, що рейтинг схвалення Трампа знизився до 37%, порівняно з 39% у лютому, а рейтинг несхвалення зріс із 60% до 62%, що є рекордним показником за обидва президентські терміни.

ABC News пише, що загальний рейтинг схвалення Трампа підтримується прихильниками його партії. 85% республіканців схвалюють американського президента, й цей показник майже не змінився протягом його другого терміну. Водночас частка республіканців, які цілком схвалюють Трампа, знизилася. Цей показник впав до 45%, порівняно з 53% у вересні, найнижче за обидва президентські терміни Трампа.

Також серед республіканців, які належать до MAGA, 95% схвалюють лідера США загалом, 61% — схвалюють рішуче.

Згідно з опитуванням, близько двох третин американців (65%) не схвалюють те, як Трамп керує економікою. Це рекордний показник за обидва його президентські терміни та приблизно такий самий (64%), як найгірший рейтинг щодо керування економікою колишнім президентом США Джо Байденом, згідно з опитуванням ABC/Post у вересні 2023 року.

Також 66% американців не схвалюють те, як Трамп вирішує ситуацію з Іраном і 65% — як він налагоджує відносини із союзниками. Водночас близько третини схвалюють його дії в обох випадках.

Як пише ABC News, більшість американців вважають, що застосування військової сили проти Ірану було помилкою.

Окрім цього, приблизно сім з 10 американців вважають, що Трамп не є чесною та надійною людиною, а дві третини вважають, що він не обмірковує важливі рішення достатньо ретельно, тоді як приблизно шість з 10 вважають, що він не має достатньої ясності розуму, щоб обіймати посаду президента.

Опитування проводилось з 24 до 28 квітня 2026 року серед 2560 дорослих американців. Похибка становить +/- 2 відсоткові пункти.

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За результатами соцопитування, проведеного Reuters/Ipsos та опублікованого 24 березня, підтримка Трампа серед американців почала стрімко падати, сягнувши найнижчих показників з моменту його інавгурації 2025 року.

Згідно з даними опитування, діяльність президента схвалювали лише 36% опитаних, тоді як 62% висловили своє невдоволення його політичним курсом.

Аналітики припустили, що таке падіння пов’язане з внутрішніми й зовнішніми проблемами. Зокрема, ключовими факторами стали різкий стрибок цін на паливо всередині США й негативне ставлення суспільства до тривалої війни проти Ірану.