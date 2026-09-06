Менш ніж за два місяці до листопадових проміжних виборів загальнонаціональне опитування, проведене компанією Focaldata, засвідчило, що лише 33% зареєстрованих виборців у США схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. Це найнижчий показник, зафіксований із травня, коли видання FT уперше поставило це запитання, і він на 3% нижчий, ніж попереднього місяця.

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Рейтинг схвалення Трампа серед виборців-республіканців також знизився більш ніж на 2% — до 72%, що є ще одним історичним мінімумом для опитувань FT.

Майже дві третини зареєстрованих виборців заявили, що економіка США рухається в хибному напрямку, а 57% зазначили, що їхнє фінансове становище погіршилося за час президентства Трампа — це на 4% більше, ніж минулого місяця, коли про погіршення свого становища повідомили 53% виборців.

Серед виборців-республіканців лише 53% заявили, що схвалюють політику Трампа у сферах зайнятості та економіки — це майже на 8% менше, ніж попереднього місяця.

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Водночас 56% виборців, зокрема 60% незалежних і майже третина республіканців, заявили, що не схвалюють нещодавнє рішення Трампа запровадити 50-відсоткове мито на канадські товари на суму близько 20 млрд доларів. Цей крок спонукав Канаду запровадити у відповідь мита в розмірі до 50% на американський імпорт, що призвело до ескалації торговельної війни та посилило побоювання щодо зростання цін для споживачів.

Видання зазначає, що результати опитування свідчать про те, що причиною таких невтішних для Трампа показників стало погіршення настроїв виборців щодо економіки та вартості життя. Більшість опитаних висловили невдоволення митними тарифами та торговельною політикою президента США.

Схоже також, що Трамп не в змозі завершити війну з Іраном, яка протягом останніх шести місяців призвела до зростання вартості запозичень для США, а також цін на пальне й товари широкого вжитку.

Такі результати опитування стануть неприємною новиною для Білого дому, оскільки республіканці прагнуть зберегти контроль над Палатою представників і Сенатом США під час проміжних виборів у листопаді. Проміжні вибори в США вважаються своєрідним референдумом щодо лідерства чинного президента.

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Трамп опинився в центрі передвиборчої кампанії республіканців напередодні проміжних виборів. Наступного тижня Національний комітет Республіканської партії проведе в Далласі (штат Техас) дводенний з'їзд, присвячений проміжним виборам; головним доповідачем на ньому виступить Трамп, намагаючись заручитися підтримкою виборців.

Однак опитування FT свідчить, що ця стратегія може мати зворотний ефект. 46% виборців, зокрема понад половина незалежних, заявили, що Трамп ускладнює для кандидатів-республіканців до Конгресу завдання здобути перемогу в листопаді. 47% незалежних виборців зазначили, що агітація з боку Трампа знизить імовірність того, що вони проголосують за кандидата, якого підтримує президент США.

Опитування на замовлення FT провела компанія Focaldata в період із 28 серпня до 1 вересня. Результати відображають думки 1914 зареєстрованих виборців і мають похибку плюс-мінус 2,6%.

17 серпня результати опитування Ipsos/Reuters показали, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 33% — це найгірший показник за час його нинішнього президентського терміну.

20 квітня повідомлялося, що рейтинг схвалення діяльності Трампа серед американців знизився до нового мінімуму — 37%. Падіння рівня підтримки відбувалося на тлі занепокоєння громадян війною з Іраном і зростанням витрат.

18 лютого опитування The Economist показало, що майже половина американців охарактеризувала б президента США Дональда Трампа як «корумпованого», «расистського» та «жорстокого».