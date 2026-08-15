Через спеку та посуху в Європі обмілів Рейн: Німеччина переводить вантажі на сушу

Тривала спека й відсутність опадів у Європі призвели до різкого зниження рівня води в одній із найважливіших транспортних артерій регіону — річці Рейн. Через ускладнення судноплавства частину вантажних перевезень у Німеччині змушені переорієнтовувати на залізничний та автомобільний транспорт.

Про це 15 серпня повідомляє Reuters із посиланням на дані Федерального управління водних шляхів і судноплавства Німеччини (WSV).

Зазначається, що на гідропості Кауб поблизу Кобленца ввечері 14 серпня рівень води опустився до 6 сантиметрів. Наступного ранку показник піднявся до 8 сантиметрів, а вдень — до 10 сантиметрів.

Реклама

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Попередній мінімальний рівень у цьому районі зафіксували у жовтні 2018 року — тоді він становив 25 сантиметрів. Водночас показники водомірної станції не відображають фактичної глибини річки: у районі Кауба Рейн приблизно на метр глибший, ніж показує шкала.

Через мілководдя судна не можуть перевозити стандартні обсяги вантажів, тому частину перевезень переміщують на вантажівки та потяги. Рейн є одним із головних логістичних маршрутів Європи, яким транспортують паливо, хімічну продукцію, сировину, зерно та інші товари.

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Промислові підприємства Німеччини вже повідомляють про додаткові витрати та перебої у постачанні. Зокрема, хімічна, енергетична, металургійна та аграрна галузі попереджають про ризики скорочення виробництва через низький рівень води.

7 серпня газета The Guardian написала, що у кількох країнах Центральної та Східної Європи зафіксували нові температурні рекорди на тлі аномальної спеки. Зокрема у Словаччині температура повітря сягнула історичного максимуму — 42 °C. Екстремально високі показники також зареєстрували в Австрії та Угорщині.

Через тривалу посуху та спеку рівень Дунаю опустився до рекордно низьких показників, що створило проблеми для роботи АЕС. Угорщина та Румунія вдалася до екстрених заходів для забезпечення роботи своїх станцій — почали топити баржі, аби штучно підняти рівень води та зберегти можливість охолодження реакторів.