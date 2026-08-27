Директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф мав на меті попередити РФ про недопустимість нападу на НАТО (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Несподіваний візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви цього тижня мав на меті попередити країну-агресора Росію про недопустимість нападу на країни НАТО, пише The Wall Street Journal з посиланням на осіб, обізнаних з деталями поїздки.

Це перша відома поїздка Реткліффа до російської столиці. Вона відбулася на тлі інформації розвідки США про можливу спробу Москви перевірити рішучість НАТО, здійснивши обмежений напад на одну з країн.

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Американські чиновники стурбовані тим, що російський диктатор Володимир Путін, який опинився в скрутному становищі в Україні та зазнає тиску всередині країни, може розпочати атаку, ймовірно, на Балтію, повідомляє WSJ. Передумовою для цього є також нестача критично важливих західних боєприпасів через постачання Україні та війну в Ірані.

За даними Кремля, Реткліфф у Москві провів переговори з представниками російських спецслужб, але не зустрічався з Путіним. Вашингтон також не пояснив цілі поїздки глави ЦРУ.

Реткліфф, один із найближчих помічників Трампа, став черговим американським чиновником, який відвідав Москву після кількох візитів посланця президента США Стіва Віткоффа. До цього директор ЦРУ літав до Росії у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс, який очолював агентство за часів президентства Джо Байдена, намагався відмовити Путіна від нападу на Україну.

Візит Джона Реткліффа до Москви — що відомо

25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Того ж дня стало відомо, що США попросили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу та півночі Росії на час перебування делегації, а видання WSJ припустило, що Реткліфф міг приїхати до Москви з попередженням для Путіна на тлі розвідданих про підготовку Росією мобілізації та можливу перевірку рішучості НАТО.

26 серпня президент США Дональд Трамп назвав візит директора ЦРУ в Москву «напіврутинним» і спростував чутки про те, що він був пов’язаний із загрозою удару РФ по Британії.

Після повернення до Вашингтона Реткліфф разом з міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном відвідали Білий дім.