Кремлю вдалося обійти санкції та придбати обладнання для 3D-друку деталей турбін, аналогічне тому, що використовується на західних заводах Rolls-Royce. Вартість одиниці реактивного дрона з такою турбіною знизилася щонайменше наполовину, до приблизно 50−70 тис. доларів, і продовжуватиме знижуватися.

Про це пише The Economist, посилаючись на джерело у сфері протиповітряної оборони.

«Україна не змогла належним чином підготуватися до цієї загрози, але провина за це лежить і на наших партнерах», — сказав співрозмовник видання.

Реклама

Ймовірно, ситуація лише погіршуватиметься. Усупереч прогнозам Заходу, Росія знайшла спосіб налагодити серійне виробництво реактивних двигунів, пише The Economist.

Наразі єдиний ефективний захист від реактивних дронів забезпечують дорогі винищувачі, переносні зенітні ракетні комплекси або автоматичні зенітні гармати, розгорнуті для захисту важливих об'єктів. За словами джерела в командуванні української протиповітряної оборони, під час останніх атак Повітряні сили змогли збити лише 30% реактивних безпілотників. Ще більш тривожним є те, що дронам вдалося уразити важливі об'єкти, які не вдавалося вразити балістичними ракетами протягом чотирьох років, зазначає видання.

Україна змогла нейтралізувати дрони-камікадзе типу Shahed із гвинтовими двигунами, збиваючи понад дев’ять із кожних десяти безпілотників, що наближалися до цілі. Проте нові реактивні моделі, керовані пілотами, летять значно швидше — зі швидкістю до 600 км/год проти 200 км/год у старіших версій. Такий перехід був очікуваним, проте Україна поки не розгорнула економічно ефективного засобу протидії. Наразі вона випробовує кілька нових перехоплювачів, більшість із них нагадують мініатюрні ракети, зазначає видання.

Як пише The Economist, наразі головна увага російських військ зосереджена на приблизно 140 підстанціях, що належать компанії Укренерго. Вони перетворюють електроенергію високої напруги на нижчу напругу для використання в місцевих мережах.

Україна може мати взимку більше електроенергії, ніж їй потрібно, хоча б через знижений промисловий попит. Більшою проблемою буде забезпечення електроенергією «вразливих міст», таких як Київ, Одеса та Кривий Ріг, якщо Росія знищить їхні місцеві генерувальні потужності, зазначає видання.

Реклама:

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що у липні Росія використала для атак по Україні в п’ять разів більше реактивних дронів, ніж у червні. Зростання їхньої кількості повʼязане зі зміною тактики РФ застосування безпілотників і переходом до активнішого використання реактивних БпЛА, які складніше перехоплювати.

«За липень місяць у нас у п’ять разів більше БпЛА реактивних було застосовано, ніж у червні. Це той місяць, коли суттєво пішло нарощування цих БпЛА, а також Бандеролей… параметри польоту яких близькі до крилатих ракет, 600 км на годину летить цей засіб», — сказав Ігнат.

Він додав, що противник атакує Київ та область реактивним БпЛА з усіх напрямків та часто використовує погодні умови, коли засобам ППО складніше збивати такі дрони.