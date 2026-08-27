Генерал Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці, помер у Гаазькій в’язниці

У слідчому ізоляторі ООН у Гаазі помер ексгенерал армії боснійських сербів Ратко Младич, який відбував довічне покарання за геноцид та воєнні злочини під час війни в Боснії 1992−1995 років.

Про смерть Младича у четвер, 27 серпня, повідомило сербське видання Informer.

У листопаді 2017 року Гаазький трибунал засудив його до довічного ув’язнення, а у 2021 суд затвердив вирок. За ґратами Младич перебував 15 років — його затримали у 2011 році після багаторічного переховування.

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Ще у 1996 році Младича разом з іншими керівниками на той час невизнаної Республіки Сербської звинуватили у воєнних злочинах, скоєних під час розпаду Югославії. Обвинувачення складалося з 16 пунктів, серед яких був пункт про геноцид та три пункти щодо злочинів проти людяності.

Зокрема, Младича визнали причетним до облоги Сараєва, яка тривала майже чотири роки й призвела до загибелі близько 10 тисяч людей, а також до масового вбивства боснійських мусульман у Сребрениці у 1995 році.

NV розповідав, що геноцид у Сребрениці став найбільшим масовим вбивством у Європі з часів Другої світової і найтрагічнішим епізодом Боснійської війни між босняками, сербами і хорватами в 1992—1995 роках.