Тисячі людей прийшли попрощатися з Ратком Младичем у церкві Святого Луки в Белграді (Фото: REUTERS/Uros Arsic)

У Белграді тисячі людей зібралися попрощатися з Ратко Младичем — боснійсько-сербським генералом, засудженим за організацію найгіршої різанини в Європі від часів Другої світової війни.

Сербська влада знехтувала попередженнями Євросоюзу не допускати публічного вшанування людини, визнаної винною в геноциді. Про це повідомляють AP та The Guardian.

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Младича, відомого як М’ясник Боснії, помер наприкінці серпня у віці 84 років у гаазькій в’язниці, де відбував довічне ув’язнення за воєнні злочини та злочини проти людяності.

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Труну Младича доправили до Сербії урядовим літаком, обгорнутою національним прапором — з борту її несли солдати в уніформі. Коли кортеж їхав від аеропорту, вздовж доріг збиралися чоловіки з банерами на честь загиблого командира.

Чоловік тримає плакат з написом «Ти не помер, генерале, ти живеш у наших серцях» біля церкви Святого Луки в Белграді / Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

У понеділок труну виставили для прощання в невеликій церкві Святого Луки в Белграді. На труні лежали фірмовий військовий кашкет Младича та шабля, попереду виклали його нагороди, а почесну варту біля труни несли військовослужбовці. Зовні церкви вивісили сербські прапори, а через вулицю розгорнули величезний банер: «Ласкаво просимо, генерале, дякуємо вашій матері за те, що народила героя».

Хрест із написом «Ратко Младич, 1943-2026» виносять із церкви Святого Луки в Белграді / Фото: REUTERS/Uros Arsic

Військовослужбовці виносять труну Ратка Младича, вкриту сербським прапором, із церкви Святого Луки / Фото: REUTERS/Uros Arsic

Формально організацією похорону займалася родина Младича, однак саме уряд забезпечив військовий супровід і транспортування тіла. Серед присутніх на церемонії — лідер боснійських сербів-націоналістів Мілорад Додик та посол Росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко.

Учасник із зображенням Ратка Младича на прапорі серед скорботних у Белграді / Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Тисячі людей вийшли на вулиці Белграда попрощатися з Ратком Младичем / Фото: REUTERS/Uros Arsic

Військовослужбовці дають залп із гвинтівок під час похорону Ратка Младича / Фото: REUTERS/Uros Arsic

У 2017 році Младича засудили за організацію вбивства понад 8000 боснійських мусульман у Сребрениці 1995 року, багаторічну облогу Сараєво та створення концентраційних таборів для затриманих несербських цивільних осіб і полонених.

Облога боснійської столиці тривала 1460 днів — цивільне населення щодня зазнавало обстрілів і снайперських атак, загинули понад 10 тисяч людей. Загалом боснійська війна, у розпалюванні якої Младич відіграв одну з ключових ролей, забрала життя понад 100 тисяч людей і змусила понад 2 мільйони покинути домівки.

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Група Матері Сребрениці, яка об'єднує родичів жертв різанини, застерегла, що церемонія «загрожує стати найбільшим фашистським зібранням у Європі за останні 70 років», назвавши звеличення геноциду ганьбою.

Президент Сербії Александар Вучич, сам колишній прихильник крайнього націоналізму часів війни, назвав масові прощання «емоційним виявом» народу, що не залежить від позиції уряду.

Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос скасувала запланований візит до Сербії на знак протесту, заявивши, що звеличення довкола смерті Младича «несумісне з цінностями, на яких будується шлях до ЄС». Речник Євросоюзу додав, що «будь-яке звеличення воєнних злочинців, заперечення геноциду та ревізіонізм не мають місця ні в ЄС, ні в країнах-кандидатах на членство».

Сербія веде переговори про вступ до ЄС з 2014 року, однак останніми роками процес фактично застопорився.