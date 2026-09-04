Тіло колишнього командувача армії боснійських сербів Ратка Младича , який помер минулого тижня у в'язниці в Гаазі, доправили урядовим літаком до Белграда.

Про це повідомляє Reuters.

Увечері в четвер, 3 вересня, урядовий літак із труною Младича приземлився в аеропорту Белграда. Труну, накриту прапором Сербії, супроводжували син і онук Младича, а також міністр юстиції країни Ненад Вуїч. Згодом тіло доправлять до військового госпіталю, де проведуть розтин.

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Неназваний міністр Сербії заявив у коментарі виданню, що Младичу влаштують масштабний державний похорон. Сербські ЗМІ повідомляють, що церемонія прощання відбудеться в суботу, 5 вересня, у центрі столиці, а поховають Младича на цвинтарі поруч із дочкою.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що очікує «десятки тисяч людей» на похороні Младича.

Європейський Союз уже попередив Сербію про можливі наслідки. Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що прославляння Младича як воєнного злочинця суперечить європейським цінностям.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що якщо Сербія організує для Младича державний похорон, це може «зачинити двері» до ЄС для цієї країни.

Сербія має статус офіційного кандидата на вступ до Європейського Союзу з 2012 року, а переговорний процес щодо приєднання триває з 2014 року.

27 серпня в слідчому ізоляторі ООН у Гаазі помер колишній генерал армії боснійських сербів Ратко Младич, який відбував довічне ув’язнення за геноцид і воєнні злочини під час війни в Боснії 1992−1995 років.

У листопаді 2017 року Гаазький трибунал засудив його до довічного ув’язнення, а у 2021 році суд затвердив вирок. Младич провів за ґратами 15 років — його затримали у 2011 році після того, як він багато років переховувався від правосуддя.

Ще у 1996 році Младича разом з іншими керівниками на той час невизнаної Республіки Сербської звинуватили у воєнних злочинах, скоєних під час розпаду Югославії. Обвинувачення складалося з 16 пунктів, серед яких були пункт про геноцид і три пункти, що стосувалися злочинів проти людяності.

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Зокрема, Младича визнали причетним до облоги Сараєва, що тривала майже чотири роки й призвела до загибелі близько 10 тисяч осіб, а також до масового вбивства боснійських мусульман у Сребрениці 1995 року.

NV повідомляв, що геноцид у Сребрениці став наймасштабнішим масовим убивством у Європі з часів Другої світової війни та найтрагічнішим епізодом Боснійської війни між боснійцями, сербами й хорватами у 1992−1995 роках.