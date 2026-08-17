Аналог Starlink. Флеш розповів, скільки запусків потрібно Росії, щоб створити угруповання супутників Рассвет

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, розповів деталі про виробництво та запуск російських супутників Рассвет — аналога Starlink.

Про це він написав у Facebook у понеділок, 17 серпня.

За його словами, обидва відомі запуски супутників Рассвет здійснювалися з космодрому Плесецьк тим самим типом ракети-носія — Союз-2.1б. Крім Плесецька, супутники цієї системи теоретично можна виводити на орбіту ще з двох космодромів — Байконур і Східний.

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Один ракетоносій Союз-2.1б виводить на орбіту 20 супутників — за оцінкою Бескрестнова, для створення базового угруповання Росії необхідно здійснити 12−15 таких запусків.

Усі компоненти ракети Союз-2.1б, крім двигунів, випускає підприємство Прогрес, яке Україна атакувала ракетами Фламінго. Бескрестнов зазначив, що йому невідомо, яких саме пошкоджень завдано і як це вплине на графік створення угруповання Рассвет. За його словами, щоб зруйнувати таке масштабне виробництво, потрібні значні зусилля, до того ж окремі компоненти готових ракет можуть зберігатися на самих космодромах або перебувати в дорозі.

Окремо Бескрестнов згадав, що в Росії є ще одна ракета — Ангара-А5, яка літає значно рідше (приблизно раз на рік) і виробляється в Омську. Теоретично вона могла б вивести на орбіту одразу 60 супутників, однак чи є вона зараз у готовності до пуску, радник не уточнив.

20 липня стало відомо, що російська компанія Бюро 1440 вивела на орбіту другу групу супутників зв’язку для проєкту Рассвет, який вважають російським аналогом Starlink. Перші супутники цього угруповання компанія вивела на орбіту ще в березні.

12 червня диктатор Володимир Путін на зустрічі з окупантами в Кремлі двічі стверджував, що Росія вже має власну систему супутникового інтернету для керування безпілотниками, хоча самі учасники бойових дій заперечували наявність таких систем на практиці.