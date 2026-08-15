У Самарі пролунали вибухи, повідомляється ракетний удар по місцевому підприємству

Вранці суботи, 15 серпня, у Самарі пролунали вибухи . Губернатор області В’ячеслав Федорищев заявив про ракетний удар по “промисловому підприємству” у місті.

Про це він заявив у своєму Telegram.

За словами Федорищева, інформація про наслідки удару наразі уточнюється. Водночас він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться.

Реклама

За інформацією моніторингового Telegram-каналу Exilenova+, під ударом міг опинитися авіаційний завод Авіакор або розташоване поруч ракетобудівне підприємство ЦСКБ-Прогрес.

Державний науково-виробничий ракетно-космічний центр ЦСКБ-Прогрес є одним з провідних російських підприємств з розробки, виробництва та експлуатації ракет-носіїв середнього класу, а також автоматичних космічних апаратів для дистанційного зондування Землі та наукових цілей.

Загалом було запущено понад 1700 ракет-носіїв та 950 космічних апаратів розробки ЦСКБ-Прогрес.

Вранці 14 серпня безпілотники атакували Ленінградську область. Після удару в порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

У ніч проти 12 серпня місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ масовано атакували безпілотники. Моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ повідомляв про влучання у зерновий елеватор у місцевому порту.

Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення Силами оборони «унікальної операції» з ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську за допомогою дронів Паляниця, ракет Нептун і морських безекіпажних систем, причому цілі були розташовані на відстані понад 300 км від лінії фронту. Згодом президент додав, що Україна вперше одночасно застосувала ракети-дрони Паляниця, Пекло, Барс та ракету Довгий Нептун, дев’ять різновидів дронів та безекіпажні катери Сарган і Мамай.

OSINT-аналітики називають атаку однією з найуспішніших за весь час ударів по одному з найбільш захищених міст Росії.