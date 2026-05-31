Опозиція встановила місце дислокації Орєшніка на території Білорусі

Кадри, поширені міноборони РФ у грудні 2025 року, коли Орєшнік нібито заступив «на бойове чергування» в Білорусі (Фото: Міноборони РФ)

Російські окупанти розмістили свій ракетний комплекс Орєшнік на занедбаній авіабазі в Могильовській області, повідомляють білоруські опозиціонери з руху Спільнота залізничників Білорусі.

У матеріалі йдеться про те, що елементи цього ракетного комплексу середнього радіусу дії базуються на території аеродрому Кричев-6, водночас об'єкт позначено як логістичний центр.

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Опозиціонери повідомляють, що великий військовий ешелон прибув у район авіабази в період із 20 до 29 грудня 2025 року. Станцією призначення був Кричев I Могильовського відділення Білоруської залізниці. Поїзд було відправлено зі станції Капустин Яр у РФ, де розташований ракетний полігон.

Станція Кричев I — це найближчий залізничний пункт до бази. Відправником ешелону вказана в/ч 15644 — це 4-й Державний центральний міжвидовий полігон РФ.

Одержувачем вантажу вказано Управління військових сполучень збройних сил Білорусі, яке й організовувало логістику, уточнюють опозиціонери.

Опозиціонери налічили десятки вагонів, що перевозили не тільки техніку, а й боєприпаси. До складу ешелону входило:

54 вагони-платформи з військовою технікою;

6 критих вагонів зі спорядженням;

1 критий вагон із вибуховими матеріалами та патронами;

пасажирські вагони з особовим складом.

Станом на травень 2026 року техніка залишається на місці. Жодного зворотного відправлення не зафіксували, ідеться в матеріалі. Військовий контингент продовжує перебувати на об'єкті Кричев-6.

Американська розвідка так само вважає, що саме на цьому аеродромі розташований Орєшнік. За їхніми даними, комплексом керують виключно росіяни. Білоруських військових до Орєшніка не підпускають, вони тільки забезпечують охорону периметра і логістику.

18 грудня 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що російський ракетний комплекс Орєшнік заступив на бойове чергування на території Білорусі.

19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Києву відомо, де в Білорусі розмістили комплекс Орєшнік, який становить загрозу не тільки для України, а й для Європи.