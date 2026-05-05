У Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною

5 травня, 08:01
Ханти-Мансійський автономний округ (Фото: Ted.ns via Wikipedia)

Ханти-Мансійський автономний округ (Фото: Ted.ns via Wikipedia)

У ніч на 5 травня в Ханти-Мансійському автономному окрузі в РФ було оголошено повітряну тривогу. Регіон розташований за 2 тисячі кілометрів від українського кордону.

На це звернуло увагу видання Astra.

Журналісти зазначають, що вночі щонайменше у 18 регіонах РФ була ракетна небезпека, у 18 аеропортах вводили обмеження польотів.

У Ханти-Мансійському автономному окрузі в РФ у ніч на 5 травня вперше було оголошено ракетну небезпеку, підтвердив глава регіону Руслан Кухарчук.

Реклама

Читайте також:
П’ятий день після атаки СБУ димлять резервуари. Радіо Свобода опублікувала нове супутникове фото нафтоперекачувальної станції біля Пермі

Також вводили обмеження в аеропортах у Волгограді, Іжевську, Казані, Нижньокамську, Нижньому Новгороді, Оренбурзі, Орську, Пензі, Пермі, Пскові, Самарі, Саратові, Тамбові, Ульяновську, Уфі, Чебоксарах, Череповці, Ярославлі.

Ракетні попередження були ще в 16 регіонах РФ: Астраханській області, Брянській області, Калузькій області, Калузькій області, Курганській області, Нижньогородській області, Оренбурзькій області, Орловській області, Пензи, Пермського краю, Башкортостану, Мордовії, Свердловської області, Татарстану, Тульській області, Удмуртії, Челябінській області.

NV
Інфографіка: NV

У ніч на 5 травня в Чебоксарах було зафіксовано влучання ракети FP-5 «Фламінго» по заводу АТ ВНДІР-Прогрес.

Також під атакою БПЛА опинилася Ленінградська область РФ. Російська влада заявила про роботу ППО і про те, що вдалося нібито знищити 16 БПЛА.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Війна Росії проти України Російська агресія Росія Ханти-Мансійськ

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies