У Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною

У ніч на 5 травня в Ханти-Мансійському автономному окрузі в РФ було оголошено повітряну тривогу. Регіон розташований за 2 тисячі кілометрів від українського кордону.

На це звернуло увагу видання Astra.

Журналісти зазначають, що вночі щонайменше у 18 регіонах РФ була ракетна небезпека, у 18 аеропортах вводили обмеження польотів.

У Ханти-Мансійському автономному окрузі в РФ у ніч на 5 травня вперше було оголошено ракетну небезпеку, підтвердив глава регіону Руслан Кухарчук.

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Також вводили обмеження в аеропортах у Волгограді, Іжевську, Казані, Нижньокамську, Нижньому Новгороді, Оренбурзі, Орську, Пензі, Пермі, Пскові, Самарі, Саратові, Тамбові, Ульяновську, Уфі, Чебоксарах, Череповці, Ярославлі.

Ракетні попередження були ще в 16 регіонах РФ: Астраханській області, Брянській області, Калузькій області, Калузькій області, Курганській області, Нижньогородській області, Оренбурзькій області, Орловській області, Пензи, Пермського краю, Башкортостану, Мордовії, Свердловської області, Татарстану, Тульській області, Удмуртії, Челябінській області.

Інфографіка: NV

У ніч на 5 травня в Чебоксарах було зафіксовано влучання ракети FP-5 «Фламінго» по заводу АТ ВНДІР-Прогрес.

Також під атакою БПЛА опинилася Ленінградська область РФ. Російська влада заявила про роботу ППО і про те, що вдалося нібито знищити 16 БПЛА.